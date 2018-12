Cum pui Google în Microsoft Edge, pe prima pagină

Microsoft Edge este cel mai nou browser al gigantului din Redmond și unul cu care se confruntă majoritatea utilizatorilor când folosesc Windows 10 pentru prima oară. Îl poți folosi chiar și pe termen lung, dacă scapi de pagina de start implicită.

Cel mai nou browser al celor de la Microsoft reprezintă un upgrade semnificativ în comparație cu Internet Explorer. Este sprinten, suportă extensii și are o interfață cât se poate de prietenoasă. În plus, dacă ai o problemă cu interfața nativă luminoasă, poți aplica o temă întunecată superbă direct din setări, fără să mai instalezi nimic în plus. Aceasta din urmă este perfectă, în cazul în care vrei să petreci serile și nopțile navigând pe internet.

Problema majoră pe care s-ar putea să o ai cu Microsoft Edge este derivată din pagina de start, foarte similară cu MSN.com, cu excepția unor linkuri în partea de sus către câteva site-uri locale. În orice caz, dacă vrei să scapi de partea de știri a paginii respective, este suficient să apeși în dreapta sus pe Hide Feed. Bifează în noua fereastră Hide my news feed și optează pentru Save. Din păcate, chiar și după această procedură, te vei confrunta cu știri și site-uri recomandate pe pagina nouă care apare când deschizi un tab nou.

Pentru a rezolva problema permanent, cel mai bine ar fi să umbli un pic în setări, mai ales dacă ai o dificultate în a te adapta la Bing ca motor de căutare. Fă un click în dreapta sus pe cele trei bulinuțe. În dreptul secțiunii Open Microsoft Edge with, bifează A specific page of pages. Tastează www.Google.com în câmpul de dedesubt. Apasă pe discheta din dreapta.

Pe rândul următor, în dreptul secțiunii – Open new tabs with, în loc de Top sites and suggested content, asigură-te că ai optat pentru ”A blank page.” În acest fel, ai scăpat de toate sursele de informare pe care te forțează Microsoft să le adopți și poți rămâne doar cu browserul care face o treabă surprinzător de decentă, dacă vrei să iei o pauză de la Chrome sau Firefox.

