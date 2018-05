Cum instalezi extensii Chrome în Firefox ca să renunți la browserul Google

Tranziția de la un browser la altul este mai facilă, dacă ai acces la aceleași extensii. De aceea, ar fi bine să înveți cum instalezi extensii de Chrome în Firefox.

În urmă cu câteva săptămâni, detaliam într-un articol motivele foarte multe pentru care ar fi bine să renunți la Chrome. În cel mai rău caz, ar fi constructiv să faci un efort pentru a nu mai utiliza în permanență browserul celor de la Google.

Dintre alternativele interesante, Mozilla Firefox este cea mai bună. Interfața este similară. Singura particularitate care nu te lăsa să renunți la Chrome are legătură cu extensiile unice de care s-ar putea să fi devenit dependent.

Din fericire, de ceva timp, a apărut o extensie care facilitează instalarea unor extensii de Chrome în Firefox. Procesul a fost posibil după lansarea Firefox Quantum. Din acel moment, dezvoltatorii care au dorit să-și porteze extensiile din Chrome sau Opera în Firefox au avut o viață mai ușoară.

Mecanismul implică urmarea câtorva pași, dar având în vedere că cei mai mulți dintre noi sunt dependenți de 4-5 extensii, e îmbucurător că nu trebuie să-l urmezi de prea multe ori. Ca idee, soluția nu este neapărat perfectă, iar unele extensii mai complexe s-ar putea să nu funcționeze pe Firefox.

Din testele mele însă nu am găsit nici una care să nu meargă. Primul test l-am efectuat cu Enhancer for YouTube și am reușit imediat să aplic o temă, să scap de reclame și să ajustezi alți parametrii ai experienței de navigare pe YouTube.

Dacă vrei să știi cum instalezii extensii de Chrome în Firefox, primul gest pe care trebuie să-l faci în Firefox este să instalezi Chrome Store Foxified. Respectiva extensie este disponibilă aici, dar o poți căuta și în magazinul de add-on-uri pentru browserul Mozilla.

Pentru ca extensia să funcționeze cum trebuie, este necesar să fii autentificat în Firefox. Intră pe addons.mozilla.com, fă click în dreapta sus pe Register or Log in și urmează pașii de acolo. Eu am optat pentru autentificarea cu Facebook pentru a eficientiza sistemul, dar poți să-ți faci un cont separat prin intermediul adresei de mail.

După cei te-ai autentificat în Firefox Add-ons și ai instalat Chrome Store Foxified, ești gata de acțiune. Intră pe chrome.google.com/webstore, caută extensia dorită și optează pentru butonul albastru marcat cu textul Add to Firefox.

Pentru că sistemul prin care are loc în fundal conversia extensiei este destul de complex, trebuie să aștepți câteva secunde pentru finalizarea instalării. Nu ar trebui însă să dureze mai mult de un minut.