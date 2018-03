Cum faci un colaj în Photoshop ca să faci valuri pe Facebook și Instagram

Dacă ai fost din totdeauna fascinat de creațiile grafice fantastice pe care le găsești pe internet, ar fi bine să înveți cum faci și tu un colaj în Photoshop.

Nu petrec atât de mult timp în Photoshop pe cât ar trebui, pentru a face o meserie din asta. Mi-am dorit însă tot timpul să învâț cât mai mult. Să știu combinații de taste, să editez rapid câteva fotografii sau creez un colaj interesant.

Interfața nu este una dintre cele mai intuitive și nici nu și-a propus să fie, dar îți pune la dispoziție o serie stufoasă de unelte pentru a realiza imagini aparent imposibile. Nu ai nevoie decât de un pic de răbdare, exercițiu și, eventual, de câteva informații din partea unui prieten. Acele informații de bază voi încerca să le surprind eu în acest articol.

Ce trebuie să știi înainte să înveți cum faci un colaj în Photoshop

Sunt multe etape pe care trebuie să le parcurgi pentru realizarea unui colaj de impact. Întregul volum de efort și cunoștințe în Photoshop sunt însă irelevante, dacă nu ai o idee foarte bună, originală. Îți trebuie o premisă spectaculoasă pe care să îți dorești să o materializezi.

Indiferent dacă vrei să îți pui prietena într-o navetă spațială sau pe tine în spatele unui bolid de Formula 1, rezultatul final trebuie să fie foarte clar în mintea ta.

Conceptul de colaj pleacă de la combinarea mai multor fotografii într-una singură într-un manieră cât mai verosimilă sau mai puțin verosimilă, în funcție de ceea ce-ți dorești să obții. Pe internet, dacă începi să cauți astfel de creații, vei găsi nișter rezultate impresionante și multe dintre ele implică un volum semnificativ de muncă.

Nu trebuie însă să te intimidezi și, în același timp, trebuie să ai în vedere, că toate au început de undeva. Ca urmare, înainte să faci cel mai bun colaj în Photoshop, trebuie să-l faci pe primul.

Dacă ți-ai format deja o idee în minte, următorul pas este să pui la un loc fotografiile pe care le vei folosi. Deși este foarte probabil ca una dintre ele să te reprezinte, celelalte le vei găsi pe Google.

Sfatul meu este să pui filtru în Google la imagini pe fotografii de înaltă rezoluție și să cauți ceea ce îți dorești în limba engleză pentru a obține cât mai multe rezultate. Descarcă fotografiile găsite.

Primii pași ca să faci un colaj în Photoshop

Dacă ai ideea și pozele pe care vrei să le folosești, intră în Photoshop și creează un fișier nou. Alegeți o rezoluție în funcție de ceea ce vrei să faci cu poza respectivă și definește o densitate de pixeli. Când faci acest lucru, ai în vedere și rezoluția pozelor pe care vrei să le folosești.

Dacă ai nevoie de un wallpaper pentru desktop, te poți rezuma la 1920 x 1080 pixeli cu 150 ppi. Dacă vrei să scoți rezultatul final la imprimantă, poți merge mai departe, în funcție de dimensiunea foii. Pentru un A4, poți opta pentru 2480 x 3508 pixel cu 300 ppi.

În Photoshop sunt multe concepte cu care vei interacționa și unele dintre ele sunt destul de complexe. Important este să reții conceptele de bază. Printre ele se numără lucratul cu layere sau straturi.

Cu click stânga apăsat pe poze din computer poți trage o serie aparent infinită de fotografii în fereastra de Photoshop. Acestea vor figura ca layere sau straturi în secțiunea Layers din dreapta interfeței Photoshop. Fiecare layer poate fi ascuns apăsând pe ochiul din stânga numelui său. Ordinea layerelor în acea listă definește care vine în fața cui.

Primul de sus este în fața celorlalte, în timp ce ultimul de jos, este în spatele tuturor. În orice moment poți schimba ordinea cu click stânga apăsat pe unul dinte ele, trăgând în jos sau în sus – drag & drop.

De fiecare dată când tragi o poză nouă în fereatra de Photosop, o poți redimensiona, o poți roti, o poți deforma și nu numai.

Din acest punct de vedere, sistemul este similar cu lucrul pozelor în Word. Tragi de colțuri pentru redimensionare, iar pentru a avea acces la mai multe opțiuni, faci click dreapta pe oricare dintre colțuri și alegi ce vrei să modifici. Când ai terminat acest proces, apeși pe Enter pentru confirmare.

Dacă te-ai răzgândit și vrei să modifici din nou o poză, apasă pe CTRL + T pe Windows (CMD + T pe Mac) și vei avea acces la aceleași opțiuni.

Când lucrezi cu poze mari este foarte important să știi că ținând apăsat pe tasta ALT, poți face foarte ușor zoom cu scroll-ul de la mouse. Deși zoom-ul se aplică pe întregul proiect, dacă vrei să lucrezi doar pe o anumită poză din setul care stă la baza colajului tău, trebuie în primul rând să o selectezi de la secțiunea Layers.

Selecția în Photoshop este cea mai importantă parte a muncii

Pentru ca un colaj să arate bine, toate piesele trebuie să pară că sunt împreună. Asta înseamnă că trebuie să decupezi destul de mult din fiecare componentă. Înainte să tai, trebuie însă să selectezi. În Photoshop, există foarte multe moduri prin care poți selecta zone dintr-o poză și toate au un rol și îți fac viața mai ușoară într-un scenariu sau altul. În acest tutorial, am folosit două dintre ele, dar le poți experimenta fără emoții pe toate.

În primul rând, am utilizat Polygonal Lasso Tool accesibilă cu tasta L sau Shift + L. În acest fel, poți defini un poligon cu un număr infinit de laturi în jurul obiectului cu care trebuie să rămâi. Nu trebuie să fii foarte precis, pentru că vei face munca de selecție de finețe cu alt instrument. În schimb, cu cât vei fi mai eficient cu Polygonal Lasso Tool, cu atât vei avea mai puțin de muncă mai încolo.

Cu un click definești punctul de start al selecției și cu fiecare click ulterior definești un nou colț al poligonului. Pentru a încheia poligonul, trebuie să faci click pe punctul de start. Daci vezi o bulinuță lângă cursor, înseamnă că ai nimerit punctul de start.

Pentru a șterge o selecție din Photoshop, apeși pe Delete de pe tastatură pe Windows sau Backspace pe Mac. Dacă vrei să selectezi tot ce este în afara selecției inițiale, fă click dreapta oriunde în zona selectată și optează pentru Select Inverse. În cazul în care întâmpini un mesaj de genul ,,Could not complete your requeste because the smart object is not directly editable.”, apasă pe Ok. Din meniul Layer, fă click pe Rasterize și optează pentru Rasterize Smart Object.

Am menționat mai sus că o altă unealtă se pretează pentru selecții de finețe. Intitulată Magic Wand (Bagheta magică), această unealtă poate fi accesată cu W sau Shift + W de pe tastatură. La click, Magic Wand încearcă să selecteze orice zonă dintr-o poză care are o culoare similară.

Pentru a spori flexibilitatea conceptului de ”culoare similară”, din bara de meniu de sus modifică Tolerance (Toleranța). Dacă atingi o valoare de genul 50, Magic Wand va selecta o varietate mai mare de nuanțe ale aceleeași culori. Cu o toleranță de 10, fiecare diferență de nuanță va întrerupe selecția.

Pentru că vei face foarte multe clickuri după ce ai selectat Magic Wand, este foarte important să ții tasta Shift apăsată înaintea fiecărui click, pentru a adăuga o selecție nouă la o selecție existentă. Dacă ai greșit sau vrei să micșorezi o zonă selectată, ține apăsată tasta Alt înaintea următorului click, indiferent care este unealta de selecție selectată.

Cum anulezi pași și revii la setările precedente

În Photoshop, la fel ca în Word, Excel sau orice alt program de computer, poți utiliza CTRL + Z pentru a anula ultima operațiune – Undo și CTRL + Y pentru a reface acțiunea anulată – Redo. Dacă vrei să anulezi un set stufos de operațiuni pe care le-ai făcut în Photoshop, dar nu toate, folosește fereastra de histogramă. Implicit, ar trebui să fie pe ecran.

Dacă lipsește, fă click pe Window și bifează History. Dacă dai click pe orice operațiune din History, vor fi anulate toate operațiunile până în acel punct. Poți anula un click dat din greșeală făcând un al doilea click pe ultimul element din capătul de jos al listei.

În mare parte, aceste informații sunt toate de care ai nevoie pentru a crea un colaj cu ajutorul căruia să faci valuri pe Facebook sau Instagram. Singurul detaliu pe care aș mai insista ține de combinarea layerelor într-unul singur. Cu tasta CTRL apăsată, poți selecta mai multe straturi din lucrare în secțiunea Layers. Fă click dreapta pe selecție și optează pentru Merge Layers. Acest pas te ajută dacă vrei ca o serie de elemente pe care te-ai străduit să le aranjezi împreună, vrei să fie redimensionate și manipulate împreună.

În cazul clipului de mai sus, a fost vorba de cele două personaje Disney împreună cu banca pe care le-am așezat. Am combinat cele trei layere cu Merge Layers și, după aceea, am apăsat pe CTRL + T pentru a redimensiona întregul set de elemente în raport cu fotografia de fundal.

La final, salvează-ți proiectul din meniul File cu Save As. La format de fișier, optează pentru Photoshop – PSD, dacă vrei să păstrezi informațiile legate de straturile (Layers) și să continui pe viitor acest proiect. Dacă ești mulțumit de rezultate și vrei să le pui cât mai repede pe Facebook sau Instagram, optează pentru JPG. În mod evident, poți salva un fișier de mai multe ori în formate diferite, cu mențiunea ca Photoshop să fie primul.