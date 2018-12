Cum schimbă timpul petrecut pe telefon creierul celor mici

Timpul petrecut pe smartphone-uri și tablete schimbă structura creierului adolescenților, după cum arată un studiu desfășurat pe un eșantion de 11.000 de copii.

Studiul a costat 300 de milioane de dolari și a fost finanțat de National Institute of Health. Copiii implicați în acesta au avut vârste cuprinse între nouă și zece ani. Cercetătorii au vrut să afle cum experiențele din copilărie pot avea un efect asupra creierului, dezvoltării emoționale și sănătății psihice. Primele rezultate ale studiului arată că multitudinea de tehnologii folosite de copii i-a schimbat pe aceștia, dar nu neapărat în mai bine.

Scanarea creierelor a 4.500 de copii a arătat că folosirea zilnică pentru mai mult de șapte ore a unui dispozitiv smart duce la subțierea prematură a cortexului cerebral, stratul exterior care procesează informațiile din lumea exterioară. Totuși, directorul studiului, Gaya Dowling, a subliniat că e prea devreme să tragă concluziile finale. „Nu știm dacă [subțierea cortexului] este cauzată de timpul petrecut în fața unui ecran”, a zis Dowling. „Nu știm dacă este un lucru rău. Abia după ce vom analiza [copiii] de-a lungul timpului vom vedea dacă există consecințe care să fie asociate cu diferențele pe care le vedem”.

Alte concluzii inițiale arată că acei copii care petrec mai mult de două ore pe zi în fața unui ecran au scoruri mai mici în testele de gândite și de limbaj. Concluziile finale vor fi publicate la începutul anului 2019.

Acest studiu nu este singurul care arată efectele tehnologiei asupra copiilor. Cercetătorii de la The Journal of the American Medical Association ne-au arătat deja că posibilitatea copiilor să dezvolte tumori benigne sau maligne în creier sau ureche este mai mare decât la adulți. Motivul este simplu – copiii absorb cu 60% mai multe radiații de la telefon decât adulții. Mai mult, alte studii au arătat că abilitatea copiilor de a manevra smartphone-uri le distruge abilitatea de a scrie când ajung la școală. Se pare că toate swipe-urile date pe ecran le îngreunează puterea și agilitatea de a folosi un pix sau stilou.