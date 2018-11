Cum a ajuns Windows Defender să fie cel mai sigur antivirus

Windows Defender a beneficiat de îmbunătățiri semnificative în ultimii ani, dar cea mai nouă versiune va include o schimbare revoluționară. Acesta va fi detaliul care îl va aduce în fața concurenței, chiar dacă este unul foarte tehnic.

Am detaliat și în trecut faptul că Windows Defender face o treabă mai mult decât decentă pentru majoritatea utilizatorilor de sisteme cu Windows. Antivirusul celor de la Microsoft care vine preinstalat odată cu Windows 10 are un consum mic de resurse hardware și un algoritm de detecție surprinzător de eficient. În plus, este complet gratuit.

Nu îți servește reclame deranjante pentru o versiune mai bună, iar dacă îți instalezi propriul antivirus terț, este suficient de ”deștept”, încât să se dea la o parte.

Cel mai nou Windows Defender poate rula în sandbox. Acest termen tehnic face referire la o cutie de nisip, un mod simplist de a explica faptul că va opera izolat de restul sistemului. Conform celor de la Microsoft, având în vedere nivelul de acces de care are nevoie un antivirus tradițional pentru a funcționa în parametri optimi, abilitatea Windows Defender de a rula în sandbox este o premieră absolută.

Ar putea părea ciudată intenția celor de la Microsoft de a-și izola antivirusul de restul sistemului de operare, dar motivele și beneficiile sunt multiple. De-a lungul anilor, mulți viruși periculoși au profitat de privilegiile pe care le are un antivirus asupra unui computer și au exploatat diverse vulnerabilități pentru profita de acele privilegii într-o manieră malițioasă.

Pornind de la acest principiu, un antivirus de slabă calitate îți poate pune în pericol siguranța întregului computer. Din fericire, va fi imposibil să se întâmple așa ceva în cazul foarte improbabil în care este descoperită și exploată o vulnerabilitate în Windows Defender.

În mod previzibil, au fost foarte complexe particularitățile tehnice și efortul din spatele acestui update pentru Windows Defender. Cel mai important lucru era să nu implice o scădere a nivelului de securitate oferit. În contextul în care un antivirus are nevoie de acces permanent la accesările din memoria RAM, la fișierele de pe hard disk și la fluxurile de informații provenit de internet, pare aproape imposibil ca acest nivel de privilegii să nu fie exploatat. Se pare totuși că nu este imposibil.