Fortnite pe steroizi: Mavericks promite număr record de jucători pe hartă

Conceptul de Battle Royale a devenit foarte popular printre creatorii de shootere din ultimul an, dar Mavericks: Proving Grounds va duce întregul concept din Fortnite la un cu totul alt nivel.

Câteva dintre jocurile lansate în ultimii ani pot fi clasificate ca fiind un succes de masă. Overwatch a intrat în această categorie pentru o perioadă de timp destul de lungă, dar acum a venit rândul ca Fortnite să se transforme într-un fenomen cultural. Nu mai puțin de 125 de milioane de jucători intră pe serverele celor de la Epic Games în fiecare lună.

PUBG are și el un rol deosebit în sufletul amatorilor de Battle Royale, chiar dacă experiența de gaming este semnificativ mai diferită decât cea din Fortnite. În următorul an, noile jocuri din seria Battlefield și Call of Duty vor incorpora și ele un mod de joc cu aproximativ 100 de jucători pe o singură hartă.

Pentru că era doar o chestiune de timp până când cineva să extrapoleze același concept, propunerea celor de la Automaton nu ar trebui să fie ciudată. Va fi însă interesant de văzut dacă rezultatul final se va ridica la nivelul așteptărilor.

În definitiv, noul Mavericks: Proving Grounds vine de la un studio de 40 de persoane. Ca referință, din cadrul gigantului Epic Games, nu mai puțin de 700 de angajați sunt responsabili de Fortnite la această oră.

Fornite și PUBG limitează numărul jucătorilor într-o sesiune de deathmatch la 100. Automaton promite că iminentul Mavericks va fi revoluționar din mai multe puncte de vedere. Hărțile vor fi imense, iar un mod de joc skirmish va permite 1000 de jucători pe o singură hartă.

Până la finele acestui an, la scurt timp după lansare, vei experimenta niște competiții agresive cu 200 – 400 de persoane. În cadrul meciurilor cu 1000 de jucători, vei forma o echipa de cinci jucători și vei încerca să îți domini competiția pe o hartă cu o suprafață de aproximativ 10 kilometri.

Ca cineva să te găsească mai ușor și experiența să fie mai incitantă, dacă ești rănit lași urme de sânge pe jos, iar dacă mergi prin zăpadă, se vede.

O dată precisă de lansare pentru Mavericks: Proving Grounds nu a fost încă anunțată, dar ar trebui să-l poți experimenta într-o formă sau alta până la finele acestui an.