Adevărul despre Coreea de Nord și de ce a oprit testele nucleare

Coreea de Nord a luat decizia de a înceta testele nucleare, însă motivul pentru care statul face asta nu este neapărat cel despre care se vorbește.

Acum câteva zile, Coreea de Nord anunța că nu va mai efectua teste nucleare, iar vestea a bucurat întreaga planetă. Mișcarea este una destul de bună, mai ales că vine în contextul în care conducătorul statului nord-coreean se pregătește pentru o întâlnire istorică alături de președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Motivul invocat pentru oprirea testelor ar fi faptul că țara a devenit o putere nucleară, astfel că nu mai are nevoie să testeze alte rachete similare. Cu toate acestea, realitatea ar fi alta și chiar mai sumbră de atât.

Poligonul de teste nucleare al Coreei de Nord ar fi fost atât de avariat încât un munte întreg s-ar fi prăbușit. Cercetătorii chinezi vin cu aceste informații, care sunt însă contestate de experții americani; aceștia din urmă susțin că situl Punggye-ri, din nord-vestul țării, este încă operațional.

Două grupuri de experți chinezi susțin că locul de teste, aflat la poalele unui munte, s-ar fi prăbușit după un test efectuat în data de 3 septembrie, iar partea și mai rea e că acesta emite radiații.

Testul de atunci, efectuat cu o bombă de 100 de kilotone, a excavat un crater cu diametrul de 200 de metri și a creat o adevărată gaură în Muntele Mantap, vârful sub care se află situl de teste.

Wen Lianxing, de la University of Science and Technology of China, din Hefei, spune că ”în urma prăbușirii sitului de teste nucleare nord-coreean, e necesar să monitorizăm scurgerile de materiale radioactive, cauzate de eveniment”. Pe de altă parte, Institutul americano-coreean de la John Hopkins School of Advanced International Studies declară că ”încă două portaluri aflate în zone neatinse ar putea fi folosite în viitor dacă un ordin în această direcție vine de la Phenian”.