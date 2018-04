Fotografiile în care Coreea de Nord pare o țară ca toate celelalte

Coreea de Nord nu este o destinație obișnuită de vacanță și nu foarte multă lume se poate lăuda că a ajuns acolo. Fotograful David Guttenfelder se numără printre puținii vestici care a petrecut mai mult timp în statul comunist.

David Guttenfelder a călătorit pentru prima dată în Coreea de Nord în 2000, iar fotografiile sale îți arată cum e o zi obișnuită din viața locuitorilor. De asemenea, acesta a ajutat la deschiderea Associated Press Bureau în Pyongyang, în 2012.

Acesta spune că, de-a lungul anilor, a observat o schimbare culturală în capitală. El crede că din 2011, când Kim Jong-un a preluat puterea, a existat dorința de aliniere a Pyongyang cu standardele internaționale.

După ce a înființat Associated Press Bureau, fotograful a petrecut mai mult de trei ani în Coreea de Nord. Pe lângă știri, acesta a încercat să surprindă prin fotografie și viața de zi cu zi a oamenilor. „În munca mea de fotojurnalist am încercat să am un ochi critic, dar și să fiu uman și să arăt că oamenii de aici sunt obișnuiți și încearcă să-și vadă de viața lor ca toți ceilalți”, a declarat acesta.

Munca lui dedicată fotografiei a fost răsplătită recent. David a câștigat premiul al treilea, în 2016, la World Press Photo Contest, la categoria de proiecte desfășurate pe termen lung.

Nord-coreenii au destul de puțin timp liber – cei mai mulți dintre aceștia lucrează șase zile pe săptămână. În plus, au foarte puțin control asupra modului în care își petrec timpul în afara muncii. Dar fotografiile lui David Guttenfelder au reușit să surprindă altceva. Acestea îți arată că nord-coreenii își fac timp să danseze, să se dea cu rolele și să joace basketball, așa cum o facem și noi.

Și cei de la Netflix au un documentar în care îți arată viața de acolo. Însă „Under the Sun” îți arată o altă față a Coreei de Nord. Filmul prezintă povestea impresionantă a unei fetițe de opt ani, Zin-mi, care se pregătește să se înscrie în Uniunea Copiilor din Coreea de Nord. Regizorului Vitaly Mansky i-a luat doi ani să negocieze cu guvernul nord coreean, pentru a putea filma documentarul.