Cum s-a văzut pe Google condamnarea lui Dragnea

La o căutare pe Google după termenul „dragnea”, sunt returnate peste 9,4 milioane de rezultate. De la această căutare, dar și de la subiectul zilei 21 iunie, am pornit să aflu cum s-a văzut pe net condamnarea președintelui PSD.

A fost condamnat la trei ani şi șase luni de închisoare cu executare. Sentința nu este definitivă, ceea ce înseamnă că va face apel, iar procesul se va mai întinde până la finalul anului. Pe 21 iunie, judecătorii Instanţei Supreme au decis că se face vinovat de instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive.

El a fost achitat în cazul falsului intelectual. Procurorii DNA au cerut șapte ani și jumătate de închisoare pentru el. Subiectul a ajuns rapid și în presa internațională.

Așa cum am făcut la mitingul PSD, am căutat în statisticile Google să văd cam care a fost interesul pentru Liviu Dragnea odată cu condamnarea. Fără să fie o analiză exhaustivă, am introdus pe câțiva termeni pe baza cărora am considerat că românii ar fi căutat să se informeze. Acestea au fost: dragnea, liviu dragnea și dragnea condamnat. La cel din urmă rezultat Google întoarce 3,45 milioane de rezultate. Dintre cele trei, primul a fost cel mai popular.

Ce alte căutări au fost despre condamnarea lui Dragnea

Imaginile pe care le-am inclus în articol, mai puțin acolo unde am menționat, sunt realizate pe statisticile Google din ultimele 24 de ore. Astfel, cel mai mare interes a fost la ora 18.28, pe 21 iunie, atunci când sentința a fost anunțată. S-a diminuat treptat până la o oarecare stabilizare azi.

Totodată, subiecte conexe au fost: „dragnea 3 ani cu executare” sau „dragnea 3 ani si 6 luni”. Deloc surprinzător, al treilea rezultat a fost „bancuri cu dragnea”.

Realitatea e că protestele din ianuarie – februarie 2017, când guvernul PSD a dat OUG 13, l-au scos pe liderul PSD dintr-un oarecare anonimat în care era. Februarie 2017 a fost luna în care oamenii s-au interesat cel mai mult despre el.

Estimarea e că iunie va fi abia a treia cea mai populară lună, după martie. În martie 2018 s-a desfășurat congresul PSD, șeful PSD și-a scos iubita în lume și a avut un discurs ironizat sau intens analizat la congres.

Alte fapte diverse din căutările pe Google: a fost populară și căutarea „liviu dragnea catuse”, alături de „liviu dragnea condamnat pentru”. A fost căutat și numele Geanina Arghir. Alături de Ștefan Pistol a făcut parte din completul care l-a achitat în 2017 pe Sebastian Ghiță într-un proces de corupție. E văzută și drept salvarea lui Radu Mazăre.