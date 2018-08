Cu cât este mai rapidă placa video RTX 2080 față de GTX 1080

Atunci când Nvidia și-a prezentat noile plăci video s-a vorbit foarte mult despre noile tehnologii, dar nu și despre cu cât sunt mai bune aceste plăci RTX față de cele bazate pe arhitectura Pascal. Acum avem un răspuns.

A fost ciudat că la prezentarea oficială nu s-a vorbit foarte mult despre performanța pe care plăcile RTX o aduc în jocurile proaspăt lansate sau care vor apărea în viitorul apropiat. Unii au considerat că nu s-au prezentat rezultate tocmai pentru că noile plăci Nvidia nu aduc un plus atât de mare pe cât de așteptai.

Acum, compania a făcut publice câteva date despre performanța produselor sale în jocuri. Așadar, PUBG, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 2, Wolfenstein II și Shadow of War vor rula cu 50% mai bine pe un RTX 2080 la o rezoluție 4K decât pe un GTX 1080.

De asemenea, Nvidia susține că este posibil să joci titluri precum Call of Duty WW2, Destiny 2, Far Cry 5 sau Battlefield 1 la o rezoluție 4K la 60 de cadre pe secundă.

GTX 1080 atingea câteodată acele 60 fps la o rezoluție 4K, dar nu în mod constant, iar RTX 2080 ar trebui să asigure asta tot timpul.

Totuși, unele jocuri par a rula mult mai bine dacă dezvoltatorii aleg să utilizeze Deep Learning Super-Sampling (DLLS, tehnică de randare), astfel jocurile PUBG, Shadow of the Tomb Raider sau Final Fantasy XV rulează cu 75% mai bine pe un RTX decât pe un GTX.

Asta datorită faptului că DLSS utilizează noile nuclee Turing pentru a aplica tehnici de deep learning și inteligență artificială pentru a randa obiectele în joc.

Da, plăcile video prezentate de Nvidia sunt impresionante, dar merită să-ți faci un upgrade acum? Cel mai probabil nu deoarece GTX 1070 sau 1080 încă se descurcă foarte bine în jocuri. Poți alege un upgrade la RTX 2080 doar dacă vrei să ai hardware de ultimă generație și vrei să ai 60 fps constant la rezoluție 4K.