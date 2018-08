După mai multe zvonuri și speculații, Nvidia a anunțat oficial noile plăci video RTX bazate pe arhitectura Turing. Cât de puternic este modelul de top RTX 2080 Ti și cum se compară cu GTX 1080 Ti?

Pe 20 august, Jen-Hsun Huang, șeful Nvidia, a urcat pe șcenă și a vorbit despre arhitectura Turing, noi avansuri în tehnologie și cât de importante sunt noile produse ale companiei pentru întreaga industrie. După ce a trecut prin grafice și date care să ne arate cât de bune sunt noile plăci video, Huang a prezentat și seria de produse RTX, adică RTX 2070, RTX 2080 și RTX 2080 Ti.

El susține că noile plăci video sunt de șase ori mai performante decât plăcile realizate pe vechea arhitectură și că lucrează la acestă nouă tehnologie de vreo 10 ani de zile.

Cum se compară noul vârf de gamă al companiei cu vechiul vârf? GTX 1080 Ti este una dintre cele mai bune plăci video de pe piață în acest moment. Cât de mare este avansul pe care-l face RTX 2080 Ti?

GeForce GTX 1080 Ti este construită pe arhitectura Pascal și are 3584 de nuclee CUDA, 224 de unități pentru textură și 88 de ROPs. De asemenea, are 11 GB GDDR5X memorie video, cu o viteză de 11 GBs, fiind cea mai rapidă placă video Pascal, iar frecvența de bază este de 1.480 MhHz și poate ajunge până la 1582 MHz.

RTX 2080 Ti are 4352 de nuclee CUDA, 272 de unități pentru textură și 88 de ROPs. Placa video are aceeași cantitate de memorie video, dar este mai rapidă, anume 11 GB GDDR6 cu o viteză de 14 GBs, iar frecvența de bază este de 1.350 MHz și poate ajunge la 1.545 MHz. De notat că ediția Founders edition a plăcii video poate ajunge la o frecvență de 1635MHz. Noua memorie a plăcii video nu numai că este mai rapidă dar are și mai mulți tranzistori, 18,6 miliarde în comparație cu cele 11,8 miliarde aflate pe plăcile Pascal.

De asemenea, RTX 2080 Ti este bazată pe arhitectura Turing și are core-uri RT care sunt specializate în calcularea a modului în care lumina și sunetul străbat un mediu virtual 3D la o rată de 10GigaRays. Practic, această nouă placă video este de 25 de ori mai bună la lumini și reflexii, umbre față de Pascal.

Un alt lucru pe care RTX îl aduce sunt nucleele Tensor, împrumutate de la plăcile cu arhitectura Volta, care pot face până la 500 de trilioane de operațiuni pe secundă, foarte util pentru operațiunile de inteligență artificială precum deep learning anti-aliasing.

Nu în ultimul rând, trebuie să luăm în considerare și prețul. GTX 1080 Ti s-a lansat pe 10 martie 2017 cu un preț de 700 de dolari. Geforce RTX 2080 Ti nu este o placă ieftină și nici nu așteptat la asta, iar prețul este de 1.000 de dolari. Plăcile video 2080 vor fi disponibile din 20 septembrie, iar 2070 se va vinde începând din octombrie.

Șeful Nvidia a mai spus că aceste noi plăci video sunt capabile să redea jocuri video în rezoluție 4K la 60 de cadre pe secundă, fără probleme. Un alt lucru interesant pe care plăcile video le au este un port DisplayPort 1.4a cu DSC care permite redarea unei rezoluții 8K la o frecvență de 60Hz.

Luând în considerare toate aceste lucruri, merită să faci un upgrade la RTX 2080 Ti? Dacă banii nu sunt o problemă și vrei să fii printre cei 1% atunci te îndemnăm să-ți faci o precomandă. Totuși, dacă încă te joci la o rezoluție Full HD și nu ai trecut la 4K atunci mai ține de 1080 Ti sau așteaptă reducerile și treci la 1080 Ti.