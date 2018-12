Cât de adevărat e că dacă bei Cola fără zahăr dai în demență

Pentru a evita cantitatea imensă de zahăr care bântuie băuturile carbogazoase – și bolile asociate consumului excesiv de zahăr – mulți oameni aleg să bea variantele dietetice ale băuturilor populare.

Totuși, efectele asupra sănătății pe care le au produsele cu îndulcitori artificiali nu sunt atât de bine înțelese. Tocmai de aceea, încă se fac studii pe această temă. Din păcate, acele studii sunt și un material de clickbait infinit. Un astfel de exemplu vine de la site-ul „Skinny and Healthy”, care a postat un articol denumit „Drinking One Diet Drink Daily Can Triple Risk of Dementia and Stroke” („Consumul unei Cola Diet zilnic poate tripla riscul de demență și infarct”).

În principal, acel articol era un comunicat de presă copiat aproape în întregime, cu privire la un studiu din 2017 publicat în jurnalul Stroke. În articol se stipula că băuturile dietetice pot fi mai periculoase decât cele normale și că cei care consumă băuturi îndulcite artificial au un risc mărit de infarct și demență. În realitate, descoperirea cercetătorilor era ceva mai nuanțată – „consumul a cel puțin o băutură îndulcită artificial pe zi a fost asociat cu un risc de până la trei ori mai mare de a face infarct sau demență, prin comparație cu oamenii care beau băuturi îndulcite artificial mai puțin de o dată pe săptămână”.

Mai mult, autorii au subliniat că studiul lor nu demonstrează o legătură de tip cauză-efect, ci doar arată un oarecare trend în cadrul unui grup de oameni. Așadar, deși nu strică niciodată să fii atent cu ce mâncăruri și băuturi consumi, nu trebuie să cazi nici în plasa de a crede în orice sună suficient de senzațional pentru a-ți atrage atenția. În cazul de față, e bine să reții că nu există vreo legătură de tip cauză-efect între băuturile îndulcite artificial și riscul de demență și infarct, așa că te poți bucura în continuare de Cola fără zahăr fără să te temi că vei înnebuni la bătrânețe – dar, ca și cu orice altceva, moderația e cheia.