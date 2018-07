Cinci telefoane Samsung cu preț excelent la eMAG

eMAG listează telefoane de la toți marii producători. În România însă mai bine aleși de la cei populari, care îți pot asigura și service. Samsung e unul dintre ei.

Samsung pregătește lansarea unui nou telefon, un Galaxy Note 9, dar până atunci mai e o săptămână. Totodată, trebuie să ții cont că prețul va fi mare, așa că cel mai bine te orientezi încă de acum către un telefon mai ieftin. De la acest producător, din oferta eMAG, am ales niște modele foarte bune, cu preț excelent.

Oferte eMAG pentru telefoane Samsung

Lista asta e deschisă de Samsung Galaxy A8 (2018). Are un ecran Infinity și senzor de amprentă. Arată bine și are un hardware decent pentru 2018. Mai important, prețul a scăzut de la lansare destul de mult, iar smartphone-ul a devenit mai accesibil. Poți găsi mai multe detalii despre telefon pe site-ul eMAG.

Samsung Galaxy S9 este ceea ce poate să ofere producătorul sud-coreean mai bun în acest moment. Cel puțin până la Galaxy Note 9. Are procesor Snapdragon 845 și 4 GB de memorie RAM, o cameră foto de 12 megapixeli și ecran cu raport de aspect de 18,5:9 și diagonală de 5,8 inci. Telefonul poate fi cumpărat de la eMAG.

La polul opus este un Samsung Galaxy A6 Plus. Are 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și un ecran de 6 inci. Acesta se remarcă prin preț și printr-un design similar telefoanelor de top de la sud-coreeni. E disponibil la eMAG la preț redus.

Ca telefon pe măsură, te poți orienta spre Samsung Galaxy Note 8. Are un ecran Infinity de 6,3 inci, pe care îl poți folosi atât în mod clasic, cât și cu ajutorul S-Pen-ului încorporat în dispozitiv. Camera foto scoate fotografii exemplare și îți oferă și zoom optic 2x. Pe partea de specificații nu-ți poți face probleme, deoarece Galaxy Note 8 nu e depășit în niciun fel. Telefonul este disponibil la eMAG.

Nu în ultimul rând, Samsung este Galaxy A3 (2017) e o variantă de telefon mult mai accesibil decât cele de mai sus. Are certificare IP68, astfel încât nu trebuie să-ți faci griji dacă îl scapi în apă. Smartphone-ul are un procesor octa-core de 1,6 GHz, dar este ajutat și de 2 GB de memorie RAM. De asemenea, ecranul Super AMOLED are rezoluția de 1280 x 720 pixeli și diagonala de 4,7 inci. Camera principală a smartphone-ului este numai bună pentru fotografii, având un senzor de 13 MP. La eMAG poți cumpăra telefonul cu preț bun.