Oferte eMAG pe care să le prinzi cu preț bun pe final de lună

Dacă ai terminat cu vacanța, e timpul să-ți actualizezi și electronicele. Din oferta eMAG am căutat câteva produse bune pe care să le ai.

Un telefon nou sau un laptop mai performant nu sunt niciodată produse de ignorat. În ce listează eMAG pe site-ul său le-am căutat pe cele pe care să le cumperi fără să-ți pară rău.

Electronice pe care să le cumperi de la eMAG la preț bun

Apple MacBook Pro 15 Retina e unul dintre cele mai bune laptopuri pe care le-ai putea cumpăra. Ecranul are 13 inci și o rezoluție imensă de 2.880 x 1.800 pixeli. Nu e chiar 4K, dar 4K ar fi un pic prea mult pentru o așa diagonală. Procesorul i7 din a patra generație ajunge până la 4 GHz în Turbo Boost; deși ai parte de componente puternice, autonomia laptopului este de 9 ore. Ai parte și de 256 GB de stocare pe SSD. Laptopul e disponibil la eMAG.

Ca telefon pe măsură, te poți orienta spre Samsung Galaxy Note 8. Are un ecran Infinity de 6,3 inci, pe care îl poți folosi atât în mod clasic, cât și cu ajutorul S-Pen-ului încorporat în dispozitiv. Camera foto scoate fotografii exemplare și îți oferă și zoom optic 2x. Pe partea de specificații nu-ți poți face probleme, deoarece Galaxy Note 8 nu e depășit în niciun fel. Telefonul este disponibil la eMAG.

Dacă vrei un al doilea telefon sau să-l faci cadou cuiva, atunci te poți orienta spre Motorola Moto G6 Play. Are un ecran de 5,7 inci, 3 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Are Android Oreo și un preț imbatabil la eMAG.

Nu în ultimul rând, un Samsung Galaxy A8 (2018). A fost lansat la începutul acestui an și este inspirat de predecesorul flagship, Galaxy S8. Are un ecran Infinity și senzor de amprentă pe partea din spate, amplasat central, sub camera foto. Prețul a scăzut de la lansare destul de mult. Poți găsi mai multe detalii despre telefon pe site-ul eMAG.