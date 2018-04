Ce e This is Your Digital Life, aplicația care i-a dat șah lui Zuckerberg

Tot scandalul Facebook și Cambridge Analytica a pornit de la o simplă aplicație de pe rețeaua socială, cunoscută ca This is Your Digital Life.

Probabil ai apăsat și tu cândva pe aplicații dubioase în timp ce dădeai scroll pe Facebook. Ai avut ocazia să afli cu ce zodie de potrivești, ce spune vârsta ta despre tine sau alte măscări inutile și prea puțin distractive.

Din fericire, cel puțin din câte știm până acum, doar o singură aplicație de acest fel a colectat date engros despre utilizatori și despre prietenii lor, This is Your Digital Life. Luni, pe 9 aprilie, Facebook i-a notificat pe utilizatorii afectați de această problemă, cu un mesaj apărut la începutul News Feed-ului.

În cadrul notificării, Facebook anunță că a interzis aplicația pe care ”unul dintre prieteni a folosit-o”. Facebook motivează interzicerea aplicației prin faptul că aceasta a folosit în mod impropriu anumite date, cum ar fi like-uri, data nașterii sau orașul în care trăiește utilizatorul.

78 de români au fost suficient de neinspirați cât să folosească această aplicație, iar asta a dus nu doar la furtul propriilor date, ci și al datelor prietenilor, 112.343 de persoane. Și totuși, ce e aplicația This is Your Digital Life, capul răutăților din scandalul actual?

Ce este aplicația This is Your Digital Life?

This is Your Digital Life era o aplicație de tipul test de personalitate, creată în 2014 de către un cercetător academic, Aleksander Kogan. Acesta a plătit aproximativ 270.000 de persoane care să facă acest test. Conform unor notificări trimise utilizatorilor, aplicația a fost înlăturată de pe platformă în 2015.

Aplicația reușea să fure nu doar datele celor are o foloseau, ci și pe ale prietenilor acestora, din cauza regulilor nu foarte restrictive impuse de Facebook. Colectarea datelor era permisă de către platforma socială la acea vreme. Totuși, compania susține că Aleksander Kogan a încălcat termenii și condițiile, deoarece a dat informațiile colectate mai departe, către Cambridge Analytica.

Atât Kogan, cât și Cambridge Analytica și-au pierdut în martie dreptul de a mai folosi rețeaua socială, însă răul a fost deja făcut.

Zuckerberg afirmă că 87 de milioane de utilizatori este numărul maxim de persoane care ar fi putut fi afectate de către furtul de date. Compania nu are arhive atât de vechi, așa că nu poate afla cu exactitate numărul de indivizi afectați, astfel că putem vorbi chiar și de mai multe persoane.

Așadar, dacă până acum n-ai fost sigur, ar trebui să te fi convins că aplicațiile mizerabile de pe Facebook s-ar putea să-ți facă mai mult rău decât ai crede, nu doar să-ți facă prietenii să-și schimbe părerea despre tine când dai share la postări în care afli cu ce actor semeni.