Cazurile din psihiatrie care au rămas un mister pentru doctori

Anumite cazuri psihiatrice au rămas în istorie, pentru că niciun medic psihiatru și niciun psiholog nu le-a dat de cap.

Când vine vorba de creierul uman, multe lucruri pot merge prost. Complicațiile și bolile care pot apărea sunt nenumărate, iar unele din ele de neînțeles pentru experți. Mai jos vei afla despre cele mai bizare cazuri de psihiatrie și ce se știe despre ele.

Bărbatul care își confunda soția cu o pălărie

Un caz celebru ese cel al unui bărbat care suferea de agnozie vizuală și care era convins că soția lui este o pălărie. Bărbatul putea vedea, dar nu înțelegea foarte bine ceea ce vede. Boala se datora lobilor occipitali și parietali distruși ai bărbatului.

Soția bărbatului nu era singura care era confundată cu altceva decât ceea ce era. Acesta credea că hidranții sunt copii și vorbea cu mânerele ușilor. Întregul caz și altele asemenea se găsesc în cartea „The Man Who Mistook His Wife For a Hat” scrisă de Oliver Sacks.

Medicamentele cu care a fost tratat un rege i-au provocat sau înrăutățit nebunia

Regele britanic George al Treilea era cunoscut pentru nebunia sa. Avea perioade în care se purta atât de ciudat, încât trebuia să fie legat. Obișnuia să vorbească ore întregi până făcea spume la gură și utiliza un vocabular bombastic.

A fost diagnosticat cu porfirie. Ulterior, s-a descoperit că în sângele regelui era un nivel ridicat de arsenic – substanță cunoscută că poate cauza porfirie. Conform experților, este posibil ca medicamentele care i-au fost administrate să fi conținut arsenic – astfel că ceea ce trebuia să îl vindece este ceea ce l-a îmbolnăvit mai tare.

Iubirea pentru soție și ura pentru spital ale unui om s-au inversat după o operație pe creier

Oliver Sacks, cel care a scris despre bărbatul care credea că soția lui este o pălărie, a mai tratat și alte cazuri bizare. Unul din aceste cazuri l-a avut în centru pe un bărbat care își iubea mult soția și copiii și ura spitalele. După o operație pe creier, a dezvoltat un comportament glacial față de familia lui. A început brusc să iubească spitalul, doctorii și străinii.

Era convins că soția lui îi ascundea informații despre boala de care suferea el. Mai mult, când femeia a fost într-un accident de mașină și i-a spus soțului, el a rugat-o să facă liniște, pentru că se uită la știri.

Tipul care voia pur și simplu să fie mâncat va fi un mister veșnic în psihiatrie

Stephen era un pacient pasionat de canibalism, dar nu la modul la care s-ar fi așteptat doctorii. De obicei, cei care au un asemenea interes vor să fie ei cei care consumă carne de om. Stephen însă voia să fie mâncat de o femeie grasă, dominatoare și apoi să fie eliminat prin fecale.

Partea cu defecarea era atracția principală pentru Stephen, iar doctorii nu au putut înțelege pe deplin acest lucru. Cu toate astea, îngrijorarea cea mai mare a acestuia nu avea legătură cu dorințele bolnave – el se temea ca nu cumva să nu fie de fapt gay.

Crizele care se simțeau exact ca un orgasm

Un profesor în vârstă de 53 de ani a descris poate cea mai plăcută criză pe care o poate avea un om. „Sentimentul era aproape din altă lume. Asta a dus la un sentiment de serenitate completă, pace totală, fără griji […] Poate cea mai apropiată senzație pe care o știu este aceea a unui orgasm, dar ce am simțit nu s-a simțit deloc sexual […]. A fost aproape religios”.

Aceste crize de extaz neînțelese în psihiatrie au fost experimentate și de alți oameni, printre care și romancierul rus Dostoevsky. Acesta din urmă ar fi spus că ar da zece ani din viață pentru a mai trăi o dată acea senzație. Totuși, doctorii nu sunt siguri care este cauza lor.

Femeia care auzea în continuu același cântec

E enervant când îți rămâne în cap o piesă anume. Pentru Susan Root, enervarea a durat patru ani. În acest interval, femeia a auzit în mod continuu melodia „How much is that doggie in the window„, a lui Patti Page.

Deși femeia a căutat ajutorul la nenumărați doctori, neurologi și terapeuți, niciunul nu a reușit să oprească muzica din capul femeii. Soțul ei se obișnuise să țipe pentru a atrage atenția femeii, pentru că uneori femeia nu putea auzi altceva în afară de melodia care îi cânta fantomatic în urechi. Ulterior, melodia s-a schimbat în „Somewhere Over The Rainbow”.

Băiatul căruia nu i se făcea foame sau sete

Landon James era un băiat căruia pur și simplu nu i-a mai fost nici foame, nici sete, într-o zi. Așa a ajuns el în galeria de aur din psihiatrie. De atunci, părinții lui au trebuit să îl hrănească cu forța pentru a-l ține în viață,

Băiatul avusese mai multe crize înainte de marea schimbare, dar doctorii nu au reușit să găsească o conexiune directă între cele două. Fie că problema a izvorât din creier, din hipotalasum sau dintr-un dezechilibru hormonal încă nu se știe.

Isteria în masă fără răspuns

Când în orașul El Carmen, din Colombia, 200 de fete s-au îmbolnăvit în același timp, cu simptome de tip greață, amorțeală și durere abdominală, medicii psihiatrii au rămas șocați.

Ipotezele au variat de la stres și isterie în masă și până la vaccinarea recentă împotriva HPV. Cert este că atunci când un grup mare trece prin aceleași simptome simultan fără o cauză aparentă, medicii psihiatri rămân fără prea multe răspunsuri.