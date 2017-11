Filmele inspirate de cei mai îngrozitori criminali în serie din istorie

Criminalii în serie stârnesc în noi frică, dezgust și repulsie, cum este de așteptat. Totuși, nu ne putem abține acea fascinație morbidă față de povestea acestora și ce s-ar putea ascunde în psihicul lor.

Un exemplu ar fi Jack the Ripper, care i-a terifiat și fascinat pe englezi, după în 1988 a ucis cel puțin 5 femei între lunile august și noiembrie. Cazul lui a rămas nerezolvat până în ziua de azi și continuă să strângă tot soiul de teorii.

Hollywood a observat această curiozitate a oamenilor și nu a ezitat să profite de ea. Senzaționalizarea și sublinierea detaliilor îngrozitoare s-au dovedit a avea un succes imens, așa că iată filmele care au fost inspirate de criminali în serie.

Filme cu criminali în serie: The Deliberate Stranger (1986)

Ted Bundy a fost responsabil pentru cel puțin 30 de crime. Filmul nu tratează primele șase omoruri ale lui Bundy, ci începe cu crimele în masă din patru state diferite. Fostul avocat al lui Bundy, Polly Nelson, a spus că tot ce a fost prezentat în film a respectat realitatea, inclusiv expresiile și postura criminalului. Filmul a avut premiera când Ted Bundy era încă în viață, dar acestuia nu i-a păsat suficient de mult încât să meargă să îl vadă. Ucigașul a fost condamnat la moarte pe scaunul electric în 1989, la 42 de ani.

Chicago Massacre (2007): Filme cu criminali în serie

În luna iulie a lui 1966, Richard Speck a violat, torturat și ucis 8 studente ce urmau să ajungă asistente medicale în căminul lor. Pe lângă noapte fatală a masacrului, filmul tratează și viața de închisoare și comportamentul pervers al lui Speck. El a fost condamnat la moarte pentru crimele sale, dar Curtea Supremă l-a cruțat. Într-un final, a murit la 49 de ani în închisoare, în urma unui infarct.

Filme inspirate de criminali în serie: Zodiac (2007)

Cazul Zodiac a rămas nerezolvat până în ziua de azi. Crimele lui Zodiac au avut loc între sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70. Oficial, a ucis 5 persoane și rănit 2, deși el a pretins că a omorât 37 de persoane. Criminalul avea obiceiul de a lăsa notițe bizare în urma lui, care îi lăsau pe polițiști confuzi. Dintre cele patru puzzle-uri ale sale, doar unul a fost rezolvat până în ziua de azi.

Dahmer (2003): Criminali în serie în filme

Jeffrey Dahmer a lăsat în urma lui 17 victime. Crimele lui au avut loc între 1978 și 1991. Tactica lui Dahmer era să ademenească bărbați homosexuali la el în casă, unde îi sugruma, viola și dezmembra. Avea tendințe de necrofilie și canibalism și îi plăcea să colecționeze resturi umane. A primit sentință pe viață în închisoare. Acolo însă, un alt deținut l-a bătut până la moarte. A murit astfel la vârsta de 34 de ani.

Criminali în serie care au inspirat filme: Ed Gein (2000)

Ed Gein este criminalul în serie care a inspirat cele mai multe producții hollywoodiene. Pe lângă filmul omonim, el a stat la baza Psycho, Texas Chain Saw Massacre și Silence of the Lambs. În adolescență, Gein a fost hoț. Ulterior, a început să colecționeze și să păstreze părți ale corpurilor victimelor sale din care confecționa tot soiul de obiecte – de la colanți, lămpi și castroane din piele de om și până la măști făcute din fața femeilor și curele din sfârcuri. A fost internat pe viață în spitalul de psihiatrie și a murit în 1984, la vârsta de 78 de ani, de cancer.

To Catch a Killer (1992): Filme bazate pe criminali în serie

John Wayne Gacy a ucis 33 de oameni, dar a fost acuzat și de sodomie, asalt sexual și abuzarea unui copil. A primit pseudonimul de Clownul Ucigaș. în urma evenimentelor caritabile la care mergea deghizat în clown. Obișnuia să ademenească bărbați tineri la el acasă, unde îi omora și îi îngropa pe proprietatea lui. Când nu se ocupa cu crime sordide, Gacy era un membru respectat al comunității din care făcea parte. A murit la 52 de ani, executat cu o injecție letală.

Filme bazate pe criminali în serie: Monster (2003)

Aileen Carol Wuornos a fost o prostituată și criminală din Florida. A ucis șapte bărbați între 1989 și 1990. Deși a explicat că omorurile au avut loc în încercarea de a se apăra, juriul a găsit dovezi că mințea. Este una dintre puținele femei din Statele Unite care au fost condamnate la moarte. În 2002, a fost supusă unei injecții letale și a murit la 46 de ani.