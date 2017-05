Alexandru Tălnaci, un elev în vârstă de numai 13 ani, a fost medaliat la un concurs internațional pentru o aplicație ingenioasă, denumită ”Bucharest Hospitals”.

Alexandru Tălnaci este un elev pasionat de informatică și a fost mereu un copil geniu. La vârsta de 5 ani a început să instaleze ediții ale sistemului de operare Windows, iar apoi a început să se informeze despre antiviruși. Ceva mai târziu a descoperit și editarea video și a învățat să lucreze cu Sony Vegas, Adobe Premiere și Adobe After Effects. Deși încă la început de drum, acesta nu a avut un mentor, ci a cules toate informațiile din tutoriale de pe YouTube, potrivit Adevărul.

Aplicația pe care a creat-o și care poartă denumirea ”Bucharest Hospitals” i-a atras acestuia numeroase merite pe plan internațional, iar, cel mai recent, a câștigat medalia de argint la etapa mondială de informatică a concursului InfoMatrix 2017. Aplicația pentru spitale este creată în Android Studio, cu ajutorul limbajului de programare Java. Utilitatea ei vine din faptul că are un motor de căutare care poate verifica numele spitalelor sau a departamentelor acestora.

De asemenea, software-ul are un modul de recenzii în care puteți citi părerile clienților spitalului despre activitatea și profesionalismul cadrului medical, listă la care puteți adăuga propriile recenzii. În plus, aplicația are la bază un algoritm de protecție care poate bloca utilizatorii care folosesc un limbaj neadecvat, neortodox. Însă probabil că cea mai importantă funcție este butonul special de apelare a numărului unic de urgență 112.

Pentru concurs, Alexandru Tălnaci a integrat în aplicație câteva funcții relevante, precum un interpretor de analize și o funcție de programare la doctor, lucruri pe care le va integra, în viitor, în software-ul creat. Aplicația poate fi extinsă la nivel național și, de asemenea, poate fi personalizată pentru toate instituțiile și toți doctorii din țară. Pentru doritori, ea poate fi descărcată de pe hospitalsbucharest.dev.teamcoding.ro.

”Bucharest Hospitals” nu este primul soft creat de acest tânăr. Prima aplicație dezvoltată se numește ”InfoOltenita” (o aplicație pentru telefoane cu Android care arată punctele de interes, numere de telefon importante și locații din orașul Oltenița) și i-a adus acestuia mențiune la concursul Empowersoft 2016.