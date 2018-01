CES 2018 aduce în fața iubitorilor de căști, în special wireless, un model fabricat din materialul armelor care au fost confiscate.

Căștile fac parte din viața noastră și asta pentru că ne izolează de agitație și restul sunetelor înconjurătoare. Mai nou, mare parte din atenție este captată de căștile wireless, care-ți oferă mai mult confort atunci când le folosești. Materialele din care sunt fabricate nu sunt chiar multe, însă, mai nou, pe piață se găsesc căști fabricate din materialul armelor ilegale confiscate.

Yevo Labs din Suedia a scos un set de căști wireless care încorporează metale fabricate din arme confiscate, ceea ce le-ar diferenția din start de celelalte. Prețul cu care pot fi comercializate începe de la 500 de dolari. Chiar dacă banii nu sunt de aruncat pe fereastră, directorul executiv Andreas Vural a explicat că 50% din aceștia se întorc la organizația care creează și distribuie materialul. Doi ani a durat până când s-a descoperit cum se lucrează cu acest material și la ce poate fi întrebuințat.

Primul lot a fost făcut din arme luate de autoritățile din America Latină.

Căștile funcționează utilizând tehnologia NFMI (inducție magnetică apropiată de câmp). Această tehnologie este folosită de mult timp în stimulatoarele cardiace și aparate auditive. Căștile au fost prezentate și sunt expuse la The Global Stage for Innovation (CES) de anul acesta, care are loc în Las Vegas, Statele Unite ale Americii. Alături de ele, CES 2018 aduce în prim-plan și alte căști sau dispozitive, mai mult sau mai puțin revoluționare, dar care ar putea sparge piața.

Cât despre materialul din care sunt fabricate căștile wireless, n-ar trebui să se ducă lipsă de materie primă, ținând cont că numărul armelor deținute ilegal este destul de mare. Să nu mai vorbim de contrabandă și alte lucruri ”la negru”.