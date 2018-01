Prima baterie portabilă wireless e perfectă pentru iPhone X

Este foarte plăcut să-ți încarci telefonul fără fire în confortul căminului, dar o nouă baterie portabilă îți oferă aceeași flexibilitate în deplasare, dacă ai un iPhone X sau orice alt smartphone compatibil cu standardul Qi.

Foarte mulți ne-am dorit ca odată cu trecerea anilor să scăpăm de fire. Mulți dintre noi au casa împânzită de cabluri cu o varietate semnificativă de scopuri. Asta nu înseamnă însă că nu există soluții mai fiabile, mai ales când vine vorba de încărcarea terminalelor mobile.Dacă ai un terminal compatibil cu standardul Qi, ți-l poți încărca fără să mai introduci un cablu în el. În această categorie de terminale intră iPhone 8, iPhone X, orice terminal Samsung de top din ultimi ani, dar și de la alți producători asiatici.

O nouă baterie portabilă te ajută să-ți încarci smartphone-ul fără fire în deplasare. Gadgetul cu pricina este creat de WiBa și nu este mult mai mare decât un iPhone X. Deși au mai existat în trecut dispozitive similare ce ofereau încărcare wireless pentru mobile, acesta este primul care se încarcă și el fără fire.

După cum se poate vedea în imaginea de mai sus, WiBa vine la pachet cu propriul încărcător wireless pe care îl conectezi la priză. Respectivul încărcător îți poate încărca atât bateria cu pricina, cât și smartphone-ul tău compatibil Qi. Ideea este una foarte bună, deși va fi interesant de văzut câtă flexibilitate ai în amplasarea telefonului pe respectiva placă fără să ai probleme la încărcare.

Prețul de achiziție pentru WiBa este de aproximativ 100 de dolari, dar se pare că vor mai trece câteva luni până când va ajunge în magazinele din diverse colțuri ale mapamondului. Ca autonomie, bateria inclusă în pachet are o autonomie de 5000 mAh, deci ar trebui să încarce majoritatea smartphone-urilor recente de aproximativ două ori. În plus, ai un port USB C pentru a încărca bateria efectivă când vrei să fii mai eficient și un port standard USB Type A dacă vrei să încarci alte periferice care nu suportă încărcarea wireless.