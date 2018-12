Captain Marvel primește cel mai nou trailer și te fascinează iremediabil

Este ușor să fii fascinat de producțiile Marvel, mai ales când sunt realizate cu bugete incomensurabile și aduc la înaintare o distribuție care ”te forțează” să mergi la cinema. Captain Marvel este cel mai nou argument.

În timp ce majoritatea fanilor Marvel visează la ultimul Avengers, studiourile Disney promovează intens primul Captain Marvel. Am mai parte de un trailer pentru el în urmă cu câteva luni, dar acesta ne oferă câteva detalii suplimentare despre povestea filmului și, în plus, pare să fie semnificativ mai colorat și exploziv. Ca să-ți faci o ideea despre influența universului MCU, acest trailer a adunat 12 milioane de vizualizări în aproximativ 24 de ore de la publicare.

În mod previzibil, nu vei avea parte de spoilere, dacă te uiți la noul trailer, dar este posibil să te facă mai nerăbdător. Având în vedere că mai sunt aproximativ trei luni până la lansarea efectivă a peliculei, așteptarea nu va fi una foarte ușoară. În orice caz, merită să-l vizionezi măcat o dată.

Povestea pare să ni-l pună în centrul atenției pe Nick Fury într-o variantă semnificativ mai tânără decât cea pe care am văzut-o în Avengers, dar tot cu Samuel L. Jackson în spate. Având în vedere că are ambii ochi, filmul s-ar putea să ne ajute să aflăm mai multe detalii despre evoluția sa până la povestea din primul Avengers. În contextul în care Captain Marvel alternează câteva costumuri diferite pe parcursul peliculei, s-ar putea să fie vorba de o poveste care are loc în momente diferite din timp.

În final, va fi interesant de văzut modul în care se va crea o legătură cu povestea din Avengers Infinity War, dacă va exista vreo una. Unii sunt de părere că noul super erou feminin va juca un rol important în înfrângerea lui Thanos.

Captain Marvel are planificată premiera pentru martie 2019, în timp ce ultimul Avengers este prorgamat pentru 3 mai 2019.