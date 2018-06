Cum ar putea cancerul la sân să fie vindecat fără chimioterapie

Potrivit standardelor actuale, multe femei cu cancer la sân în fază incipientă ar trebui să facă chimioterapie, însă un studiu internațional contrazice această ipoteză.

Cercetătorii au constatat în urma testelor că femeile ar putea să nu mai facă chimioterapie. În schimb, aceștia au sugerat că pacientele ar putea să ia un medicament care blochează estrogenul sau producerea lui în organism.

Medicamentul care blochează hormonul se numește taximofen și face parte din gama medicamentelor pentru terapie endocrină – o modalitate de tratament utilizată de femei pentru că reduce riscul de recurență, apariția noilor tumorilor și decesele cauzate de boală.

Dr. Ingrid A. Mayer de la Vanderbilt University Medical Center a declarat că pot salva mii și mii de femei de tratamentul toxic care nu le aduce beneficii reale.

Autorul principal al studiului, Dr. Joseph A. Sparano de la Montefiore Medical Center, New York, spune că 70% dintre pacienți ar putea fi scutiți de etapa chimioterapiei. Studiul numit TAILORx este publicat în „The New England Journal of Medicine” și a fost demarat în 2006.

Pacienții vizați de noile descoperiri includ femeile care au tumori în stadiu incipient, de la unul la cinci cm, care nu s-au răspândit la ganglionii limfatici.

Studiul se bazează pe testul genetic numit Oncotype DX Breast Cancer Assay. Acesta este efectuat pe eșantioanele unor tumori, pentru a determina dacă chimioterapia este o variantă viabilă.

De obicei, acesta se aplică în stadiile incipiente ale cancerului, deoarece tumorile avansate necesită în mod clar chimioterapie.

Chimioterapia poate salva vieți, dar implică riscuri serioase care te fac să o eviți dacă este posibil. Pe lângă căderea părului și grețurile de care pacienții se tem, chimioterapia poate provoca leziuni ale inimii și nervilor, și crește riscul de infecții. În plus, după chimioterapie, pacienții sunt mai predispuși să dezvolte leucemie mai târziu în viață.

Și cum orice tratament alternativ pentru cancer are o parte negativă, nici soluția propusă în cazul de față nu face excepție. Terapia endocrină are, de asemenea, efecte secundare, care pot include bufeurile și alte simptome asociate menopauzei, precum creșterea în greutate și dureri articulare. Pe lângă asta, tamoxifenul poate crește riscul de cancer de col uterin.