Știința din spatele mingii de fotbal de la Campionatul Mondial

De aproape jumătate de veac, mingile de fotbal de la Campionatul Mondial sunt furnizate de către Adidas, iar fiecare vine cu mici modificări.

Modificările pe care le-au adus mingile de fotbal de la Campionatul Mondial de-a lungul anilor nu sunt doar estetice; fiecare mică schimbare poate duce la schimbări importante în ceea ce privește răspunsul mingii la lovituri.

”E un fenomen interesant faptul că cel mai popular eveniment sportiv al celui mai popular sport are parte de un element central schimbat odată cu fiecare Cupă Mondială”, spune John Eric Goff, profesor de fizică la Lynchburg College, în Virgina.

Noua minge este cunoscută ca Telstar 18. Are șase panouri și un design alb-negru inspirat de peisajele urbane ale Rusiei și este o trimitere către strămoșul Telstar, folosit la cupa din 1970. Și totuși, cât de bine se comportă mingea? Pentru a afla asta, experții au folosit-o într-un tunel aerodinamic.

Tehnologia folosită pentru mingile de fotbal s-a schimbat dramatic de la mingea din 1970. Modelele anterioare de la Adidas aveau 32 de panouri cusute, însă cele mai recente modele au mult mai puține panouri care sunt îmbinate termic. Unele schimbări au dus la efecte nedorite când vine vorba de proprietățile fizice ale mingilor. Goff dă ca exemplu mingea Jabulani, de la campionatul din Africa de Sud, din 2010.

Mingea respectivă era prea netedă, iar în anumite momente avea probleme cu rezistența aerului. Mulți portari au fost păcăliți de astfel de episoade cu Jabulani, iar mai jos poți vedea un exemplu clar cu un gol al lui Keisuke Honda.

Problema mingii prea netezi a fost rezolvată cu Brazuca din 2014, care avea îmbinări cu 68% mai lungi decât modelul anterior. Astfel, mingea a ajuns să aibă mișcări mult mai ușor de prezis decât Jabulani.

Telstar 18 are tot șase componente, iar Goff spune că îmbinările sunt ceva mai puțin adânci și mai înguste, dar lungimea acestora e cu 30% mai mare. ”Nu cred că această minge va oferi diferențe prea mari față de cea din 2014”, spune Goff.

Cu toate acestea, fizicianul menționează un aspect care ar putea prezenta diferențe. În cazul portarilor cărora le place să degajeze la distanță, aceștia vor vedea o schimbare în distanța parcursă de balon, cu aproximativ 8-9 procente.

Mingea de la Campionatul Mondial din 2018 are și un cip electronic, despre care Adidas spune că poate fi folosit pentru ca fanii și jucătorii să poată debloca ”conținut exclusiv”. Nu e clar la ce fel de conținut se referă compania, dar aceștia menționează că ”sunt informații exclusive despre produs, despre competiții speciale și provocări”. Cu toate acestea, cipul nu va fi folosit pentru a urmări modul în care mingea este folosită pe teren.

