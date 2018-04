Imaginile care te vor face să vezi cu alți ochi puiul picant de la KFC

Știi că reclamele sau panourile publicitare sunt bine realizate atunci când întorci capul și privirea de două ori ca să le inspectezi. De data asta meritele merg către un KFC.

O campanie pentru KFC din Hong Kong a atras atenția mai ales a internetului. Asta pentru că imaginația și viziunea puiului picant de la KFC a căpătat alte cote și alte forme. Aceste câteva postere pentru Hot and Spicy au acaparat Twitter-ul.

KFC-ul chinezesc se bucură acum de mai multă popularitate decât oricare altul din lume. Un set de anunțuri și postere inteligente și foarte bine lucrate de agenția Ogilvy Hong Kong a scos la suprafața substratul restaurantului cunoscut pentru mâncare picantă.

Într-una din imagini vezi o navă spațială lansată. Doar că în urma ei nu lasă un strat gros de fum cenușiu, ci bucăți de pui picante. De genul celor pe care le mănânci într-un Smart Menu, de exemplu.

Într-alta vezi o mașină de curse accelerată la maximum. Din nou, în urma sa nu lasă fumul și mirosul puternic care ies pe țeava de eșapament, ci pui picant prăjit și crocant.

Și, pentru iubitorii de SF-uri, agenția a creat o imagine specială. După o victorie obținută cu greu, super eroii nu ies din fumul obișnuit care oferă dramatism filmelor. După cum ți-ai dat seama, ies tot din pui picant. Sau, mă rog, dintr-o ceață roșiatică creată de ingredientele pentru rețeta de pui picantă.

KFC Hong Kong’s use of a chicken breast to simulate fire in their ad campaign is, well…??? pic.twitter.com/XaVzl1jsES

— Chris Cason (@Casonworld) 17 aprilie 2018