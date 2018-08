Call of Duty Black Ops 4: ce PC îți trebuie ca să joci noul titlu

În continuare, sunt de părere că gamingul în 2018 ar trebui să se desfășoare pe console, dar dacă plănuiești să-ți cumperi Call of Duty Black Ops 4 pentru Windows, ar fi bine să știi de ce hardware ai nevoie.

Unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale acestui final de an este Call of Duty Black Ops 4. Cel mai nou titlu din franciza celor de la Activision va depăși probabil numeroase recorduri de vânzări, iar meritul respectiva se va datora și faptului că va fi disponibil pe o varietate semnificativă de platforme. Pe lângă tradiționalele PC-uri cu Windows, îl poți experimenta oricând pe un PlayStation 4 sau Xbox One.

Având în vedere gradul sporit de complexitate al celui mai nou Call of Duty și bugetul fabulos din spate, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că lansarea efectivă va fi precedată de un beta elaborat. Dacă te gândești să testezi respectiva variantă și să oferi feedback, îți trebuie însă un computer destul de actual. Cerințele minime de sistem au fost publicate de cei de la Dualshockers.com și nu ar trebui ignorate.

Ca de fiecare dată, vorbim de două seturi de dotări hardware. Primele sunt cerințele minime de sistem pe care trebuie să le ai în vedere dacă vrei să te joci Call of Duty: Black Ops 4, dar nu ai niște pretenții foarte mari vizavi de calitatea detaliilor grafice pe care o să le experimentezi. În acest caz particular este vorba un Intel Core i5 2500K sau echivalent AMD, 8GB RAM, 256GB de spațiu de stocare, un chipset grafic NVIDIA GeForce GTX 660, GTX 1050 sau AMD Radeon HD 7850 cu minim 2GB de RAM video.

Pentru a profita la maxim de ce are de oferit Black Ops 4, îți trebuie un computer cu Windows 10 pe 64 de biți, un Core i7 – 4770K sau echivalent AMD cu 12GB RAM și o placă video GTX 970, GTX 1060 6GB, AMD Radeon R9 390 sau AMD RX 580. Ca referință, în funcție de feedback-ul de la gameri, nu este exclus ca acest specificații să devină mai pretențioase pentru versiunea finală a jocului.