Buffy revine pe micile ecrane după 15 ani. Ce vei vedea în noul serial

În funcție de vârsta pe care o ai, Buffy The Vampire Slayer ți-a marcat copilăria. Având în vedere interesul pentru îndrăgitul serial la 15 ani după ce a fost la TV, nu ar trebui să vină ca o surpriză realizarea unei continuări.

În ultimii ani, tot mai multe seriale au fost readuse la viață pentru o nouă generație de fani. Dacă ți-a plăcut X Files sau Dosarele X, este foarte probabil să fi urmărit cu aceeași intensitate și cele două sezoane din ultimii ani. Se pare că Buffy va avea un destin similar, iar producția va începe în următoarele luni.

Originalul Buffy The Vampire Slayer a avut șapte sezoane și, pentru prima oară, a fost difuzat între 1996 și 2003. Interesul a fost atât de mare pentru show-ul cu vampiri și alt vietăți malefice, încât, același univers fantastic s-a aflat la baza serialului Angel.

Creatorul Buffy și Angel a fost Joss Whedon, individul care, între timp, a devenit sinonim cu Universul Cinematografic Marvel. El a scris The Avengers, Avengers: Age of Ultron și câteva episoade din Agents of S.H.I.E.L.D. și Ultimate Spider-Man. Scenariul pentru Justice League a ieșit tot din mintea lui Wheadon, chiar dacă ține de universul DC.

Conform celor de la Deadline, Buffy the Vampire Slayer va reveni sub forma unui nou serial ce va fi difuzat fie pe un serviciu de streaming, fie pe un canal disponibil prin abonament de cablu, precum HBO sau Showtime.

Momentan, nu are o gazdă, dar este produs de Fox 21 TV Studios. Joss Wheadon se va afla în poziția de producător împreună cu Monica Owusu-Breen, creatoarea Midnight, Texas. Owusu-Breen va fi scenarist și showrunner pentru noul Buffy.

Acțiunea din viitorul Buffy The Vampire Slayer se va desfășura în prezent și va împrumuta o mare parte din mitologia show-ului original. Rolul lui Buffy nu-i va mai reveni însă lui Sarah Michelle Gellar. În schimb, va fi intepretat de o persoană feminină de culoare și întregul show va încerca să promoveze diversitatea culturală, reflectând în același timp, într-o formă metaforică, problemele societății actuale.