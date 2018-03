Brad Pitt și Leonardo DiCaprio joacă într-un film despre crimele lui Manson

Brad Pitt se va alătura lui Leonardo DiCaprio, unul dintre principalii actori în lungmetrajul lui Quentin Tarantino. Filmul va ecraniza crimele comise de Charles Manson, unul dintre cei mai de temuți criminali în serie din istorie, din 1969.

Vestea bucură fanii celor doi actori de la Hollywood, mai ales pe fete. Pentru prima dată în carierele celor doi, care amintește o mulțime de filme de succes, DiCaprio și Pitt vor împărți marele ecran. Cei doi vor colabora pentru „Once Upon a Time in Hollywood”, care tratează un subiect pe cât de dur, pe atât de captivant.

Leonardo DiCaprio îl va interpreta pe Rick Dalton, un fost star al unui serial western, în timp ce Brad Pitt va juca rolul lui Cliff Booth, cascadorul lui Rick Dalton. Într-o declarație lansată de Sony Pictures, Tarantino descrie filmul său ca fiind „loc din Los Angeles în 1969, la înălțimea Hollywood-ului hippy”.

Once Upon a Time in Hollywood are și o dată de lansare. Filmul apare pe 9 august 2019, la ce-a de-a 50-a aniversare a asasinatelor. Atunci, Sharon Tate, căsătorită cu Roman Polanski și gravidă în acea perioadă, cu trei prieteni și un vizitator al îngrijitorului casei, au fost uciși de adepții lui Charles Manson, unul dintre cei mai celebri criminali americani.

„Am lucrat la acest scenariu timp de cinci ani și am trăit în cea mai mare parte a vieții mele în Los Angeles, inclusiv în 1969, când aveam șapte ani. Sunt foarte încântat să spun această poveste despre un LA și un Hollywood care nu mai există”, a mai spus Tarantino.

Din păcate, proiectul a atras controverse considerabile, ca urmare a unei serii de acuzații privind comportamentul lui Tarantino. În februarie, Uma Thurman, starul „Kill Bill” a spus că a scuipat-o în timpul filmărilor și că a fost forțată să efectueze o cascadorie care ia- adus câteva răni.

Chiar și așa proiectul și, implicit, filmul nu au avut de suferit din cauza reputației acestuia. Deocamdată nu se cunosc mai multe nume din distribuție, însă avem tot timpul din lume să le aflăm.