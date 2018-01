Inspirat din Blade Runner, Altered Carbon va fi SF-ul anului pe Netflix

Cel mai nou trailer pentru Altered Carbon reușește foarte bine să te conducă în atmosfera extravagantului SF distopic de pe Netflix.

Netflix a fost prezent la CES 2018 cu un proiect special. I-a spus „Psychasec” și a adus un manechin conservat într-un sat care să-l țină în viață. Alte două manechine au fost expuse la intrarea în stand. Mai multe imagini de-acolo vezi în galeria foto atașată acestui articol.

La începutul lunii februarie, va ajunge pe Netflix primul sezon al unui nou serial clasificat ca fiind un ”tech noir mistery”. Trecând însă peste particularitățile de marketing, show-ul promite să fie un spectacol vizual încărcat de efecte speciale și o poveste cât se poate de interesantă. Din câte se pare, distribuția pare și ea una foarte inspirată.

Intitulat Altered Carbon, viitorul serial de pe Netflix este bazat pe romanul lui Richard K. Morgan cu același titlu. Foarte apreciată de critici, povestea cărții se desfășoară peste 300 de ani în viitor. În acel context futurist, oamenii au câștigat între timp abilitatea de a-și migra conștiința dintr-un corp în altul, contra unei sume exorbitante. În acest fel, ai toate șansele să nu mai mori niciodată. Doar corpul tău moare, în timp ce tu ești portat într-un corp mai tânăr, eventual mai frumos sau cu diverse abilități.

Rolul principal este jucat de detectivul Takeshi Kovacs, intepretat atât de Joel Kinnaman, cât și de Will Yun Lee. La bază, Takeshi a fost un soldat ce a decedat pe o planetă îndepărtată în cadrul unei misiuni. După 250 de ani, este reînviat pe Pământ cu scopul realizării unei investigații. Reînvierea a fost plătită de Laurens Bancroft, interpretat de James Purefoy. În țara noastră, Purefoy este cunoscut mai ales pentru rolul său principal din Roma de pe HBO. Între timp, însă, a mai jucat în The Following, Hap and Leonard sau Roots. Bancroft speră să afle cine i-a asasinat ultimul său corp, cu ajutorul detectivului adus din trecut.

În ultimele luni, au mai apărut pe YouTube câteva teasere pentru Altered Carbon, dar acesta este primul care te ajută să înțelegi un pic mai bine cât de complexă este povestea serialului, cât de amplu este universul distopic produs de Netflix și cât de similară este tema vizuală cu cea din Blade Runner.