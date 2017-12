Altered Carbon va fi cel mai îndrăgit SF pe Netflix din 2018

Cei de la Netflix au început să facă investiții semnificative în genurile SF și fantasy, iar următorul lor serial pe același ton va fi intitulat Altered Carbon.

Deși Star Wars The Last Jedi va fi probabil cel mai profitabil SF al acestui an, unul dintre cele mai apreciate de public și critici a fost Blade Runner 2049. Pelicula lui Denis Villeneuve are o notă foarte bună pe IMDb și se pare că i-a motivat pe cei de la Netflix să producă un serial futurist pe un ton similar. Rezultatul poartă numele Altered Carbon, un serial extravagant aflat în producție de aproximativ un an și unul ce pare să aibă cel mai mare buget de până acum.

Din primul trailer, similaritățile cu Blade Runner sunt mai mult decât evidente. Panourile de neon, mașinile zburătoare, ploaia constantă și combinația dintre elemente futuriste și particularități retro, sunt toate incluse. Nu trebuie neglijat nici paltonul bătut de ploaie al personajului principal. În privința poveștii, aceasta se pare ca vă fi inspirată de seria de romane cu același titlu a lui Richard K. Morgan.

Protagonistul este Takeshi Kovacs, un detectiv al cărui scop este să investigheze o crimă. Partea un pic ciudată este că acțiunea se petrece într-un secol în care conștiința umană a fost digitizată, iar Kovacs a decedat de fapt cu câteva secole în urmă, dar a fost reînviat pentru a soluționa acest caz. Cei care ard de nerăbdare să vadă ce se întâmplă în continuare, pot foarte bine să citească între timp volumele literare care au servit ca inspirație pentru film.

În Altered Carbon, Takeshi Kovacs a fost readus la viață pentru a investiga crima celui mai bogat om din lume. În contextul în care mortalitatea va fi o chestiune relativă din viitorul din film, va fi interesant de observat direcția peliculei. În orice caz, Altered Carbon va avea premiera pe 2 februarie 2018.