Noul trailer la Blade Runner 2049 îți amintește de ce ți-a plăcut originalul

Fanii filmelor SF vor avea un an foarte bun în 2017, iar un pic din acest nivel de bucurie se datorează și lansării Blade Runner 2049 în luna octombrie.

Pe lângă Alien Covenant, 2-3 filme din Universul Cinematic Marvel, un nou Star Wars și o creație epică a lui Luc Besson, 2017 va fi încărcat de SF-uri de calitate, cu bugete generoase, ce se anunță a fi un succes enorm la box office. Acestora li se adaugă continuarea unui science fiction clasic realizat de Ridley Scot la începutul anilor `80. Este vorba de Blade Runner, una dintre multele pelicule ce au fost inspirate de romanele lui Philip K. Dick. Tot Dick a fost responsabil de Minority Report, Total Recall, The Man in the High Castle sau The Adjustment Bureau.

Noul Blade Runner 2049 nu va avea foarte multe în comun cu prima poveste, având în vedere că acțiunea se petrece la 30 de ani distanță de acele evenimente, dar Harrison Ford își va reitera rolul din primul film. Distribuția va mai fi formată din alte nume foarte cunoscute precum Ryan Gosling (La La Land), Robin Wright (House of Cards), Jared Leto (Suicide Squad) și Dave Bautista (Guardians of the Galaxy). Pelicula va fi regizată de Denis Vileneuve care a reușit să facă valuri în ultimii ani cu filme precum The Arrival, Sicario sau Prisoners. Responsabili de scenariu sunt Hampton Fancher – care a scris și primul Blade Runner în 1982 și Michael Green pe care s-ar putea să-l știți din spatele unor firme ca Logan, Green Lantern sau serialul American Gods.

Primul trailer pentru Blade Runner 2049 a fost difuzat în luna decembrie a anului trecut și făcea o treabă foarte bună pentru a ne introduce în atmosfera peliculei. Noul scurt metraj include mai multe secvențe menite să ne ajute să ne formăm o idee despre iminentul film. Noul Blade Runner va ajunge în cinematografe pe 6 octombrie 2017.