Blackmagic Pocket e cea mai ieftină cameră profesională 4K Ultra HD

În ziua de azi, poți filma conținut video 4K folosind smartphone-ul din buzunar. Calitatea nu se compară însă cu cea pe care o obții de la o cameră profesională precum Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.

Blackmagic nu este o companie foarte populară la nivel internațional din cauza faptului că a lansat un singur produs în toți anii de existență. În 2013 a adus pe piață o cameră video digitală cu abilități de top într-un pachet compact. Purta numele de Blackmagic Pocket Cinema Camera și era limitată la conținut video full HD 1080p.

Au trecut cinci ani de la primul Pocket Cinema Camera și a sosit momentul pentru un upgrade. În mod previzibil, noua variantă de cameră este capabilă de imortalizarea conținutului video la o rezoluție nativă 4K Ultra HD, o abilitate care se reflectă și în titlul produsului.

Compactă și foarte portabilă, noua cameră nu implică nici un fel de compromisuri pe partea de funcționalitate. Aceasta folosește un senzor 4/3 HDR cu o rezoluție nativă de captură de 4096 x 2160 DCI 4k. Include 13 stops de plajă dinamică și un ISO maxim de până la 25600. Este compatibilă cu obiective standard Micro Four Thirds.

Conținutul generat este disponibil atât în 10-biți ProRes, cât și 12-biți RAW cu suport pentru 3D Luts. Filmează la rezoluție 4K până la 60 de cadre pe secundă sau Full HD până la 120 de cadre pe secundă. Semnalul audio este surprins cu ajutorul a patru microfoane incorporate de înaltă fidelitate, dar dacă nu îți este suficient, poți opta pentru utilizarea portului mini XLR în tandem cu un microfon extern.

Conectica mai include un port HDMI cu suport pentru HDR și 10 biți. Are o ieșire de căști, o intrare standard de microfon, un port USB C și o alimentare la 12 volți. Dacă ai un hard disk sau stick de memorie cu USB C, îl poți conecta direct la cameră și poți înregistra pe el. În mod uzual, vei înregistra pe carduri SD, UHS-II sau CFast.

Carcasa camerei este realizată din fibră de carbon. Pe lângă o serie de butoane amplasate confortabil pe suprafața camerei, majoritatea interacțiunii o vei realiza prin intermediul touchscreen-ului de 5 inci de pe spate. Camera poate fi controlată de la distanță prin Bluetooth.

Prețul de achziiție pentru noua cameră Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K este de 1.295 de dolari, aproape jumătate din valoarea unui Panasonic GH5S. În preț este inclusă o licență pentru software-ul de editare DaVinci Resolve Studio. Camera ar trebui să ajungă în magazine la jumătatea acestui an.