Black Friday cu reduceri de până la 90%. Ce mai promite Fashion Days

Fashion Days începe anul acesta Black Friday mai devreme, pe 15 noiembrie. O să ai acces la reduceri prin aplicație. Reducerile vor varia, dar cele mai mari vor ajunge până la 90%.

Dacă ai instalată aplicația Fashion Days pe telefon, te vei putea bucura de reducerile de Black Friday încă de joi seara. Din acel moment, urmează 36 de ore de reduceri la articolele fashion.

Oferta de reduceri de Black Friday va fi disponibilă și pe site la scurt timp după ce apare și în aplicație.

„Peste 60% din comenzi vin de pe un dispozitiv mobil, cu câteva ore înainte de miezul nopții”, a explicat Robert Berza, General Manager, Fashion Days. „Sunt cifre care ne arată că decizia de a da startul reducerilor mai devreme este în concordanță cu dorințele și obiceiurile clienților noștri. Ne dorim să se simtă cât mai confortabil în timp ce se bucură de acest eveniment, așteptat, de către unii dintre ei, întreg anul”.

În acest an de Black Friday, cei de la Fashion Days dispun de cel mai mare stoc de produse de până acum.

Peste 1,5 milioane de articole vestimentare, încălțăminte, accesorii, cosmetice sau decorațiuni pentru casă sunt pregătite pentru a fi puse la ofertă. Numărul lor a crescut cu 50% față de anul trecut.

„Black Friday crește de la ediție la ediție și noi odată cu el”, a spus Berza. „Anul acesta am pregătit cea mai mare ofertă de până acum și clienții au ocazia perfectă de a-și alege ținute complete, de la o diversitate mare de branduri. În plus, am negociat o gamă largă de produse unice, special pentru acest eveniment”.

Cei de la Fashion Days aduc de Black Friday și noi politici de livrare și retur. Concret, clienții vor putea alege ziua și intervalul orar de livrare.

Mai mult, aceștia vor putea returna orice comandă la oficiile poștale și la showroom-urle eMAG din țară, primindu-și banii înapoi pe loc.

Ce branduri sunt de Black Friday la Fashion Days

Dintre brandurile noi, care nu erau disponibile anul trecut, se numără: Coach, Kate Spade, Dhamont, Dr. Martens și Koton. Ele se alătură brand-urilor vechi de pe Fashion Days, precum: Nike, Guess, Fossil, Desigual, Puma, Esprit, Geox, Diesel, Pepe Jeans, Tissot, Trespass, Levi’s, Napapijri, US Polo, Michael Kors, Love Moschino și Emporio Armani.

Printre articolele care vor fi reduse de Black Friday se numără: