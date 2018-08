Benzile desenate Watchmen se transformă în serial pe HBO

Watchmen este o serie de benzi desenate ce a fost publicată în perioada 1986 – 1987. În 2009 s-a reflectat într-un lung metraj regizat de Zack Snyder, iar în 2019 se va transforma într-un serial pe HBO.

Wachmen este una dintre benzile desenate de sine stătătoare din universul fantastic DC care are în continuare un public destul de numeros, chiar dacă a fost publicată în urmă cu trei decenii. Seria a fost scrisă de Alan Moore, iar partea grafică a căzut în sarcina lui Dave Gibbons. Ca referință, tot Alan More este responsabil de alte câteva scrieri devenite clasice între timp: V for Vendetta, The League of Extraordinary Gentlemen sau Batman: The Killing Joke from Hell.

Filmul Watchmen din 2009 nu a fost considerat un succes la public. Are doar 56 de puncte pe Metacritic și cel mai important premiu din palmares este Cel mai bun film fantastic la premiile Saturn. Trecând însă peste aceste detalii, dacă ți-a plăcut creațiia lui Zack Snyder sau benzile desenate din spate, te vei bucura să afli că Watchmen va reveni pe micile ecrane într-un serial HBO.

Primele detalii despre noul show au fost publicate online de Hollywood Reporter. Watchmen pe TV va cădea în sarcina lui Damon Lindelof, cunoscut publicului de la noi după ce a scris și regizat o mare parte din serialul Lost, pe care l-a și produs. Partea cea mai importantă a distribuției a fost deja definită și se pare că va include mai multe nume mari, Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr și nu numai.

Există însă o problemă de fond legată de viitorul serial. Nu va încerca să reitereze povestea din benzile desenate. În schimb, va încerca să fie un fel de sequel a cărui acțiune se petrece în zilele noastre. În contextul în care Alan Moore nu este foarte încântat de cei care își iau libertăți majore cu interpretarea scrierilor sale, Lindelof i-a adresat o scrisoare deschisă prin care încerca să-i explice de ce a optat pentru această interpretare a poveștii din Watchmen. Rămâne să vedem dacă show-ul va fi sau nu un succes.