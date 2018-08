Battle for Azeroth a ajuns să fie cel mai de succes expansion al WoW

Blizzard a lansat pe 14 august cel de-al șaptelea expansion pentru World of Warcraft, iar vânzările ne dovedesc că jocul, lansat acum 14 ani, încă este cel mai popular MMORPG.

Battle For Azeroth, cel mai nou expansion al WoW, s-a vândut în peste 3.4 milioane de copii în ziua de lansare (14 augut), doborând toate recordurile. Astfel, expansionul cu numărul șapte este cel mai de succes din istoria World of Warcraft. De asemenea, cei de la Blizzard au spus că Battle for Azeroth este și unul dintre jocurile pentru PC care s-au vândut cel mai bine din istorie.

Ca să vă dăm niște cifre, expansionul Legion s-a vândut în 3.3 milioane de copii, Mists of Pandaria în 2.7 milioane de copii, Cataclysm 3.3 milioane de copii, iar Lich King în 2.8 milioane de copii. Da, Battle for Azeroth este cel mai bine vândut expansion, însă după cum se vede, baza de fani loiali a World of Warcraft este acolo de mult timp, și fiecare expansion se vinde bine.

În același timp, Blizzard s-a oprit să mai facă public numărul de abonați ai jocului în 2015, iar de atunci nu prea mai știm câți oameni joacă zilnic World of Warcraft. Acel an a culminat cu cel mai puțin popular expansion al jocului, Warlods of Draenor. Legion a fost mult mai bine primit de către fani și a marcat introducerea clasei Demon Hunter.

Este clar că aceste noi adăugiri de conținut nu aduc noi jucători care să plătească abonamentul lunar pentru că altfel acest ar fi primul lucru pe care Blizzard l-ar comunica. Totuși este clar că jocul vechi de 14 ani încă are o bază de fani destul de numeroasă care achiziționează fiecare nou expansion.

în Battle for Azeroth, jucătorii nu au primit o nouă clasă, ci două noi continente de explorat, mii de alte misiuni de completat, câteva modificări de gameplay, dar și două noi moduri de joc.