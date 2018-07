World of Warcraft devine mai ieftin, însă nu cum te așteptai

World of Warcraft devine mai ieftin pentru cei care vor să încerce MMMORPG-ul care încă se bucură de un succes imens la 14 ani de la lansarea oficială. Cei care nu știu, WoW s-a lansat în 2014, iar de atunci au apărut șase expansionuri, iar al șaptelea, Battle for Azeroth, va apărea în luna august a acestui an.

Cei care voiau să experimenteze noul conținut lansat de Blizzard erau nevoiți să cumpere expansionul apoi să plătească un abonament lunar. În viitor, aceștia nu vor mai trebui să scoată bani din buzunar pentru acel conținut și vor trebui să plătească doar abonamentul lunar, iar toate expansion-urile vor fi gratuite.

De asemenea, jucătorii noi aveau la dispoziție un Battle Chest pe care-l puteau achiziționa și care conținea jocul de bază și toate cele șase expansion-uri, dar se pare că acest pachet a dispărut din magazinul Battle Net. Noul model de plată le permite jucătorilor să progreseze un personaj până la nivelul 110.

Din păcate, cei care vor dori să încerce Battle for Azeroth vor trebui să plătească 50 de dolari. Acest gest din partea Blizzard este binevenit și poate atrage un număr adițional de jucători deoarece experiența a devenit mult mai ieftină. Practic, acum poți plăti cei 15 dolari pe o lună și te poți juca fără restricții.

Anul 2010 a fost anul de glorie al WoW, moment când jocul se putea lăuda cu 12 milioane de abonați, însă de atunci numărul plătitorilor a scăzut de la an la an. În 2015, ultimul an în care Activision Blizzard a anunțat numărul de abonați, în jur de 5.5 milioane de oameni se jucau WoW. Se estimează că numărul jucătorilor plătitor va scădea până la 4.46 milioane până în 2023, potrivit Statista.

Battle for Azeroth a fost anunțat în noiembrie 2017 și va fi lansat pe 14 august 2018 și nivelul maxim va crește la 120 și se vor introduce două noi continente (Kul Tiras și Zandalar), noi dungeon-uri și raiduri și modificări la PvE și PvP.