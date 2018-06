Assassin’s Creed: Odyssey va continua franciza în Grecia Antică

La mai puțin de un an de la lansarea Assassin’s Creed: Origins, Ubisoft deja a dezvăluit în mod oficial următorul titlu din serie. Acesta va fi intitulat Assassin’s Creed: Odyssey.

Înainte de Origins, Ubisoft Montreal a luat o pauză de la dezvoltarea de noi jocuri din seria Assassin’s Creed. Titlurile nu mai erau de mult timp privite cu ochi buni de către public, iar faptul că erau livrate cu o serie stufosă de bug-uri și probleme de stabilitate, nu le-a ajutat cauza. Între timp, oficialii Ubisoft s-au regrupat și au petrecut câțiva ani lucrând la Origins. Jocul ancorat în Egiptul antic a ajuns să fie unul dintre cele mai profitabile din serie, cu niște note foarte bune primite de la majoritatea criticilor.

Pentru a nu pierde valul de interes din partea gamerilor, compania a dezvăluit de curând numele următorului joc din serie. Anunțul a fost făcut pe Twitter printr-un teaser de câteva secunde și a venit la mai puțin de 24 de ore după ce un site franțuzesc a publicat un breloc cu același nume inscripționat pe el.

See you at E3! pic.twitter.com/03NTPhCkCf

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) May 31, 2018