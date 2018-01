Dacă ai fost vreodată curios ce faci cu Apple Watch, în rândurile de mai jos voi încerca să detaliez la ce folosesc eu smartwatch-ul din Cupertino după un an.

Este foarte ușor să te îndrăgostești de ceasul inteligent de la Apple. Reclamele sunt atrăgătoare, panourile publicitare sunt de efect, iar dacă îl vezi la cineva la mână, te gândești instant că ai nevoie de el. Am întâlnit chiar și câțiva fani Android care au dezvoltat o fixație pentru el.

Cel mai nou model de Apple Watch e disponibil și în România. Poți cumpăra versiunea de 42mm cu un preț de puțin peste 1.800 de lei.

Din păcate, spre deosebire de un MacBook sau un iPhone, numărul motivelor pentru care nu merită cumpărat este cam pe aceeași linie cu numărul argumentelor pro-achiziție.

De ce nu ai nevoie de Apple Watch

Am detaliat deja în numeroase materiale că sunt prins în ecosistemul de produse Apple. Cu toate acestea, când a venit vorba de Apple Watch, am ezitat teribil. Acesta este încă un gadget pe care trebuie să-l încarci în fiecare zi. Indiferent cât de puține notificări primești, din experiența mea, nu am prins 48 de ore departe de priză și nimic nu este mai rușinos decât să ridici mâna să te uiți la ceas de față cu un prieten și să rămână ecranul negru.

Eu l-am cumpărat ca rezultat al unei circumstanțe. Un prieten de-al meu își dorea foarte tare a doua generație de Apple Watch și mi-a vândut primul model, un Apple Watch Sport de 42mm cu 700 lei în două rate. În acel context, la acea valoare, mi s-a părut că se merită.

Apropo, deși sunt trei generații de smartwatch-uri Apple, unul un pic mai sprinten decât altul, toate arată la fel. Brățările de la oricare se potrivesc la fiecare, cu condiția să respecți diagonala 38 sau 42 milimetri. Asta înseamnă că, de dragul de avea un ceas Apple la încheietură, te poți rezuma la prima generație, mai ales că se comportă decent chiar și după câțiva ani de utilizare.

Prețul pentru prima generație de Apple Watch este începe de la 1.250 lei pentru modelul de 28 de milimetri și ajunge la 1.400 lei pentru 42 milimetri. Dacă îți dorești cu ardoare un smarwatch, respectivele valori sunt decente. Nu ai însă cum să justifici 6.000 lei pentru Apple Watch Edition White Ceramic, nu în contextul în care face absolut același lucru ca un dispozitiv de patru ori mai ieftin.

Prețurile practicate de Apple pentru gadgeturile din portofoliu nu au fost niciodată mici, dar cu anumite versiuni de Apple Watch mi se pare că au exagerat teribil. Indiferent din ce îl faci, nu poți să vinzi un gadget care se devalorizează moral și financiar în câțiva ani la același preț precum un cronograf Breitling, Atlantic sau Omega. Acelea sunt jucării pe care le poți da din generație în generație. Doar dacă ai o ambiție extremă vei putea utiliza un Apple Watch la cinci ani după momentul lansării și, ci siguranță nu-i crește valoarea odată cu trecerea anilor, ca în cazul unui Rolex, de exemplu.

Ce faci cu Apple Watch, în contrast cu “de ce ți-l cumperi”

Dacă ți-l dorești neapărat, ți-l vei cumpăra. Este frumos, pare trainic și, cu brățara potrivită, se pretează la o varietate semnificativă de vestimentații. Rugămintea mea este însă să mergi pe cea mai ieftină variantă. Chiar și dacă îl cumperi de dragul de a-ți impresiona prietenii, nimeni nu o să-și dea seama dacă ai la mână prima versiune din 2015 sau cea mai recentă, lansată în urmă cu câteva luni.

În plus sau în minus, toate fac același lucru. Excepția este dată de faptul că generația a treia poate funcționa fără un smartphone în preajmă cu mențiunea că acea versiune nu este comercializată de către vreun operator de la noi.

Realist vorbind, eu mi l-am dorit ca dimineața să mă pot trezi cu vibrații la mână.

Senzorul haptic responsabil de această funcție este foarte bine pus la punct și te ajută enorm dacă nu vrei la 5.30 să-ți trezești soțul sau soția pentru că trebuie să te apuci de muncă. Dacă te obișnuiești să dormi cu el la mână, este inevitabil să te trezească. Chiar și dacă apeși din greșeală pe ecran să se oprească din sunat, prin sistemul de snooze o să te trezească după nouă minute.

Trecând peste faptul că bateria ține cu dificultăți majore 48 de ore, s-ar putea să fii un pic mai tolerant vizavi de acest handicap, deoarece se încarcă repede. În funcție de cele câteva procente pe care le ai rămase la baterie, între 45 de minute și o oră ar trebui să ajungă la 100%.

Pe de altă parte, soției mele i-am făcut cadou un Apple Watch pentru că poate vorbi la el ceas când se află la volan. Dacă ai un pic de liniște în mașină, dar nu foarte multă, cu mâna pe volan, poți liniștit să porți o conversație și să fii atent la drum în același timp. Claritatea apelurilor este foarte bună, iar dacă ții ceasul la 25-40 de centimetri de gură, interlocutorul te va auzi surprinzător de bine.

Aș vrea să spun că-l folosesc la alergare, la monitorizarea calității somnului sau a altor particularități de efort fizici. Nu este așa. Vine la pachet cu un sistem menit să te motiveze să faci câțiva pași o dată pe oră ca o soluție pentru combaterea sedentarismului. Am dezactivat-o în prima zi. Încercând să te ajute să fii mai eficient și mai relaxat în viața de zi cu zi, același Apple Watch te invită ocazional să faci niște exerciții de respirație destul de drăguțe. Le-am dezactivat după o săptămână.

Apple Watch îți sporește autonomia la iPhone

Nu am instalat nici o aplicație pe Apple Watch, chiar dacă extensiile multora dintre cele pe care le am pe iPhone au fost instalate fără vreo intervenție din partea mea. Nu navighez deseori prin meniul ceasului și, în afară să-mi fixez alarma și, odată la șase luni, să-mi personalizez ecranul principal, nu fac prea multe cu el.

Prezența smartwatch-ului Apple la încheietură a avut însă un efect surprinzător. Pentru că notificările de la WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage sau de la telefon îmi sunt înaintate către Apple Watch, pun mult mai rar mâna pe telefon. Nu mai trăiesc cu o iluzie permanentă că l-am simțit vibrând pe picior sau că l-am auzit sunând. Dacă ar fi existat vreo vibrație, trebuie să ajungă pe încheietură. Astfel, nu-ți mai scoți telefonul din buzunar de zece ori pe zi doar pentru a vedea dacă te-a sunat cineva, ca în secunda următoare să intri pe Facebook și să nu-ți dai seama că a trecut jumătate de oră din viața ta într-un mod inutil.

Ca orice alt smartwatch, Apple Watch are farmecul lui, iar dacă aș fi fost o persoană mai activă, probabil că l-aș fi apreciat și mai mult. În mod realist însă, majoritatea este sedentară, iar dacă justifici o investiție între 1.500 și 2.000 lei ca pe un instrument care te va motiva să fii mai activ, te minți singur. Ca să mergi la sală sau să te apuci să faci exerciții de unul singur, nu ai nevoie de un gadget exorbitant.

Pentru monitorizarea efortului și facilitarea unor postări pe Facebook, poți să-ți iei un Fitbit la un sfert din preț.

Orice gadget își pierde farmecul de la început și, cu toate că ceasul inteligent de la Apple încă mi se pare drăguț, în mare parte îl folosesc ca pe un ceas obișnuit, cu excepția faptului că mă încântă notificările. Am purtat vreo zece conversații prin intermediul lui într-un an și, deși se aude bine, mă simt ciudat să vorbesc la ceas și cei mai mulți utilizatori vor avea probabil același sentiment.

Drept cadou, Apple Watch este superb. E însă imposibil să recomanzi încă un gadget care trebuie încărcat în fiecare zi, într-un secol în care telefonul rezistă cu greu departe de priză pe parcursul unei întregi zile, iar producătorii de smartphone-uri te-au obligat să-ți cumperi și căști Bluetooth care au nevoie să ajungă și ele la priză de câteva ori pe săptămână. Aș fi mai împăcat să recomand un ceas Apple când va veni la pachet cu o autonomie de trei zile. Abia atunci vei avea condițiile ideal pentru a profita de ce are de oferit purtabilul gigantului din Cupertino.