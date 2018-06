Aplicația Microsoft care îți permite să spionezi telefonul copilului

Microsoft aduce o nouă funcție de urmărire a locației pentru Android, destinată părinților care vor să-și urmărească copiii.

În zilele noastre, când informația și conținuturile „necoresunzătoare” zboară practic pe tot internetul și oricine are acces la ea, este aproape imposibil să-ți mai monitorizezi copilul.

Aplicația Microsoft vine în salvarea părinților care ar trebui totuși să aibă grijă să nu pice în extrema cealaltă.

Funcția le permite utilizatorilor Microsoft Launcher să urmărească ultima locație cunoscută a membrilor familiei. De asemenea, aplicația – asemănătoare cu funcția pentru familie Microsoft account – include un raport de activitate al aplicațiilor care au fost utilizate pe dispozitiv și timpul petrecut petrecut pe acestea.

Aplicația de urmărire a dispozitivelor Android face parte dintr-un set mai mare de îmbunătățiri care vin în sprijinul părinților. Microsoft a sprijinit întotdeauna blocarea site-urilor pe PC-uri cu Windows, iar acum extinde această caracteristică și pe Android.

Acum, vei putea bloca site-uri pe Edge, așa cum o făceai înainte pe terminalele cu Windows.

Microsoft lansează chiar și un site MSN Kids, conceput pentru a oferi știri cu conținut corespunzător pentru copii. Oficiali Microsoft au declarat că au simțit nevoia unui loc în care copiii să învețe despre lume într-un mediu sigur, demn de încredere și distractiv.

De asemenea, site-ul oferă știri adaptate vârstei de la publicații precum „Time for Kids”, „National Geographic”, „Sports Illustrated for Kids” și altele.

În cazul în care te întrebai care sunt platformele cu cel mai neadecvat conținut pentru copii, trebuie să știi că organizația NSPPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) din Marea Britanie a întocmit un top al acestora.

Dintre toate platformele vizate, Facebook și YouTube au fost considerate cele mai proaste. Și pe bună dreptate, nu trece luna și pe YouTube apare câte un videoclip cu o sinucidere, care stârnește un scandal în rândul părinților.

Din păcate, nu ai cum să controlezi în totalitate conținutul la care copilul tău se uită și cumva ar trebui să accepți asta – pentru că opțiunea de a-l închide într-un turn de fildeș, nu este una viabilă.