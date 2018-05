Facebook și YouTube, rețelele sociale de care vrei să-ți ferești copilul

Facebook și YouTube sunt considerate drept cele mai proaste platforme atunci când vine vorba de expunerea copiilor la conținuturi dedicate adulților, cum ar fi sexul, violența, sinuciderea și consumul de alcool și droguri.

Cel puțin asta susține organizația NSPPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) din Marea Britanie. Aceasta a adunat recenzii de la peste 4.000 de părinți și adulți tineri și a întocmit un tabel cu „cele mai periculoase site-uri pentru copii, care au conținut dedicat adulților”.

Dintre toate site-urile vizate, Facebook și Youtube au prezentat cel mai ridicat risc – unul din patru copii se confruntă cu un astfel de conținut necorespunzător.

John Carr, secretarul coaliției care privește siguranța copiilor pe Internet din Marea Britanie, a declarat că Facebook și YouTube nu furnizează astfel de informații și acuză această lipsă de transparență. „Rețelele sociale nu adoptă măsurile necesare pentru a proteja copiii și nici nu iau în considerare dacă acestea sunt sau nu eficiente”, a declarat Carr.

YouTube a fost implicat recent într-un astfel e scandal, după ce popularul utilizator Logan Paul a postat un videoclip cu o sinucidere tulburătoare – un cadavru care atârna de un copac. Videoclipul intitulat „Am găsit un cadavru” a fost vizionat de peste 6 milioane de persoane, înainte să fie șters de pe canalul de YouTube. Și jocul video „Grand Theft Auto: San Andreas” a fost clasat printre cele mai necorespunzătoare platforme pentru copii, cu toate că dacă te uiți pe lista de mai sus, e un intrus destul de vizibil.

În ceea ce privește Instagram, acesta a fost clasat pe la mijlocul clasamentului și a bifat doar două dintre categoriile propuse de organizație – hărțuire și conținut cu tente sexuale.

Potrivit tabelului întocmit de NSPPCC, Tumblr, Kik și Omegle sunt considerate cele mai sigure pentru copii, însă asta nu ne încălzește cu nimic, având în vedere câți utilizatori au comparativ cu YouTube sau Facebook.

Aceste rezultate au apărut la puțin timp după ce guvernul a anunțat că va introduce legi care să reglementeze conținutul rețelelor sociale. De exemplu, secretarul de stat Matt Hancock a declarat că dorește să amendeze companiile precum Facebook și Snapchat pentru că le permit copiilor cu vârste sub 13 ani să își facă cont.