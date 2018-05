Numele de utilizator din Windows 10 se regăsește în foarte multe colțuri ale sistemului de operare. De aceea, s-ar putea să vrei să afli cum îl poți schimba.

La scurt timp după ce ai apăsat pe butonul de pornire al unui computer, sistemul de operare ți se adresează cu Welcome sau Bine ai venit. După respectiva urare, urmează numele tău. În cazul în care ai mai mulți utilizatori configurați pe sistem, trebuie întâi să-l alegi pe al tău. În acest set de circumstanțe, s-ar putea să fie foarte important pentru tine să nu-ți scrie acolo un nume aleatoriu sau un cuvânt precum User, Utilizator, Admin sau Administrator.

Din fericire, chiar dacă altcineva ți-a instalat Windows-ul și ți-a asociat un nume de utilizator generic, este foarte ușor să-l schimbi. Sunt necesari doar câțiva pași, cu condiția să fii administrator pe sistem.

Dacă vrei să știi cum îți schimbi numele de utilizator din Windows 10, primul pas este să apeși pe Start și să tastezi Control Panel. Fă un click pe primul rezultat și, din noua fereastră, alege User Accounts. Implicit, s-ar putea să fie afișat contul tău cu numele aferent. Apasă pe Change Your Account Name (Schimbă-ți numele). Tastează noul nume pe care îl dorești în ecranul de pornire al sistemului și în alte colțuri din Windows. Confirmă alegerea cu un click pe Change Name. Repornește sistemul.

O altă soluție dacă te întrebi cum îți schimbi numele de utilizator din Windows 10 implică să faci click dreapta pe This PC pe desktop și să optezi pentru Manage. Dacă nu ai respectiva icoană afișată, deschide o fereastră de File Explorer și fă acolo click dreapta pe This PC, urmat de un click pe Manage. Din partea stângă a noii ferestre, te interesează Local Users and Groups. Fă click pe Users. Fă click dreapta pe numele de utilizator dorit și optează pentru Rename. Tastează noul nume și confirmă-l cu Enter. Repornește sistemul pentru ca modificarea să intre în vigoare.