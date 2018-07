Record în România pe piața auto: câte mașini au fost cumpărate

Românii au cumpărat mai multe mașini noi ca niciodată. Piața auto din România a înregistrat o creștere spectaculoasă în prima jumătate a acestui an, atât în ceea ce privește automobilele noi, cât și cele second-hand.

În prima jumătate a anului 2018, piața mașinilor noi a atins cel mai bun nivel din ultimii nouă ani. A crescut cu 33%, conform datelor oferite de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). În același timp, piața mașinilor second-hand din import a scăzut cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, însă volumul înmatriculărilor a fost de aproape patru ori mai mare decât cel al mașinilor noi.

La rândul ei, piața mașinilor rulate pe plan intern (reînmatriculările) a avut un semestru extrem de bun, cu o creștere de 10%, având cele mai ridicate valori în luna mai (53.000 de unități).

Programul Rabla a crescut interesul românilor pentru mașinile noi

Piața mașinilor noi a ajuns la peste 60.000 de vehicule în prima jumătate a anului 2018. În luna aprilie au fost înregistrate sub 8.000 de mașini, în timp ce luna iunie a fost o lună de creștere, cu peste 12.000 de unități.

Startul programului Rabla în luna martie a acestui an, mai repede decât în alți ani, a crescut interesul față de vehiculele noi și este posibil ca la final de an peste 15% dintre mașinile noi să fie achiziționate prin acest program. În aceste condiții, piața mașinilor noi are toate șansele să încheie anul cu peste 120.000 de unități.

Numărul înmatriculărilor de mașini second-hand din import a fost în prima parte a anului de aproape patru ori mai mare decât cel al mașinilor noi, iar în cele șase luni variațiile au fost mici (cu maxim de 41.500 în martie și un minim de aproximativ 36.500 în aprilie).

Reînmatriculările au avut valori foarte puternice, cu peste 53.000 de unități în luna mai. Cel mai probabil, piața mașinilor de import second-hand nu va atinge pragul de jumătate de milion în acest an, dar tranzacțiile auto pe plan intern vor putea compensa acest lucru.

Românii (încă) preferă mașinile de lux

Analiza de mai sus, realizată pe baza datelor de la DRPCIV, a fost prezentată de Autovit. Pe această platformă, în topul mărcilor auto cu cele mai multe anunțuri noi adăugate lunar, primele patru locuri sunt deținute de autoturismele germane: Volkswagen ocupa locul întâi cu 16,3%, BMW cu 14,3%, Mercedes-Benz cu 12,1% și Audi cu 10%.

Aceleași mărci au fost și cele mai căutate de către cumpărători în perioada ianuarie-iunie 2018, topul fiind completat de brandurile Ford, Opel, Škoda, Renault, Dacia și Toyota. Când vine vorba de cele mai căutate modele de autoturisme, Volkswagen Passat, Audi A4, BMW Seria 3, Volkswagen Golf și BMW Seria 5 au rămas în topul preferințelor românilor, la fel ca în anul precedent.