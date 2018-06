Amazon vine cu o veste bună pentru fanii muzicii rock

Amazon face eforturi pentru a concura cu Netflix în materie de streaming, dar pe lângă filme și seriale, va introduce spectacole de calitate și meciuri de fotbal.

Există destul de multe servicii de streaming la ora actuală și multe dintre ele sunt disponibile și în țara noastră. Dacă vrei să te bucuri legal de filme și seriale, te poți orienta către Netflix, HBO Go, Amazon PrimeVideo și nu numai. Ține doar de tine și de preferințele tale care este platforma ta favorită, dar fiecare are farmecul ei.

Conform statisticilor, Netflix are la ora actuală cea mare bază de date cu abonați. Asta nu înseamnă însă că directorii celorlalte servicii nu încearcă să găsească soluții creative pentru a-și atrage utilizatori noi sau pentru a-i menține pe cei care sunt deja în portofoliu.

După câteva decenii în care HBO a fost gazda evenimentului anual Rock & Roll Hall of Fame, Amazon a câștigat drepturile de distribuție ale ceremoniei de acceptare a noilor membri. Pasionații de muzică rock din nu mai puțin de 30 de țări vor putea urmări în opt limbi străine îndrăgitul eveniment încărcat de muzică live, discursuri interesante și alte câteva activități.

Fiind vorba de un eveniment anual, este greu de spus ce gazdă vor alege producătorii în 2019, dar în acest an, începând cu 1 iulie, te vei putea bucura de cea mai importantă decernare din industria muzicii rock. Cu scopul de a pregăti fanii pentru eveniment, Amazon Music oferă o listă de redare specială cu persoanele și trupele care vor fi incluse în Rock & Roll Hall of Fame în 2018. Este vorba despre Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues și Nina Simone.

Pe lângă Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony, Amazon a mai făcut câteva eforturi pentru diversificarea portofoliului de conținut pe care îl oferă prin serviciul PrimeVideo. Din 2019, va începe să difuzeze meciurile din Premier League și a început deja producția la un serial construit în jurul romanelor Lord of the Rings.