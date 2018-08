Modul pentru Age of Empires II care te duce în lumea Lord of the Rings

Age of Empires II e un joc suficient de bun de unul singur, dar dacă vrei să faci lucrurile și mai interesante, poți testa un mod de Lord of the Rings.

Un remake pentru Battle for Middle Earth este încă așteptat de către fanii jocurilor LotR, iar dacă te numeri printre ei, ai o oarecare alternativă începând de acum. Tales of Middle Earth este un mod pentru Age of Empires II, care transformă jocul într-unul extrem de similar cu Lord of the Rings.

Deși este în dezvoltare de aproximativ șase ani, modul Tales of Middle Earth nu este complet încă. Cu toate acestea, o variantă aproape finală este disponibilă pentru descărcare și poate fi jucată fără probleme.

Conform descrierii oficiale, Tales of Middle Earth este primul mod de conversie totală pentru Age of Empires II, bazat pe scrierile lui J.R.R. Tolkien. În joc vei găsi 18 tărâmuri, iar aici vei întâlnii elfii, Southron-ii sau Rohirrim-ii. De asemenea, vei avea de-a face și cu forțele răului din Mordor și din Angmar.

Ai posibilitatea de a recrea cam toate bătăliile preferate din seria Lord of the Rings, dar și poveștile din cărți, iar totul este bazat pe hărți cu locațiile descrise de Tolkien în operele sale. Arcașii din Lorien și trolii din Mordor, dar și rangerii din Nord, sau Mumakil-ii sunt doar câteva dintre sutele de noi unități pe care le poți crea și controla. De asemenea, alte mai bine de o sută de clădiri și monumente din Middle Earth au fost create pentru acest mod.

Toate cele 18 facțiuni au elemente vizuale distinctive, iar grafica terenului a fost și ea adaptată cu texturi noi. Există și schimbări în economia jocului, dar și în ceea ce privește bătăliile navale. Poți descărca modul pentru Age of Empires II de aici.