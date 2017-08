Fără să se aștepte nimeni, cei de la Microsoft au dezvăluit Age of Empires IV în cadrul târgului de gaming Gamescom 2017 printr-un trailer.

Age of Empires III a fost lansat oficial în 2005. La momentul respectiv, a fost considerat unul dintre cele mai bune jocuri de strategie și a fost clasificat ca un titlu ce merită să poarte numele de AoE. Deși eram convinși că franciza a dispărut de pe radarul celor de la Microsoft, se pare că nu este deloc așa.

Prin intermediul trailerului de mai sus, gigantul din Redmond a dezvăluit în mod oficial faptul că lucrează intens la Age of Empires IV. Trailerul este construit în așa fel încât să nu trădeze vreun element de gameplay, dar ne ajută să înțelegem care sunt națiile cu care vom interacționa și în ce perioade din istorie se va plasa acțiunea.

Singura problemă este că nu avem nici cea mai vagă idee când va fi lansat oficial Age of Empire IV sau care vor fi platformele pentru care va fi disponibil. În schimb, oficialii companiei americane au mai venit cu o veste bună pentru fani. Din câte se pare, toate iterațiile anterioare ale jocului vor trece printr-un proces de remasterizare și vor fi relansate.

În urmă cu câteva luni, au început să apară online detalii despre Age of Empires Definitive Edition. Aceea este o reinventare a primului joc din serie și ar trebui să ajungă la gameri începând cu 19 octombrie. Datele de lansare pentru Age of Empires II și III în variantă Remastered nu au ajuns online. Știm în schimb că vor arăta semnificativ mai bine. Vor fi compatibile cu monitoare 4K, texturile folosite vor fi mai detaliate, iar coloana sonoră ar trebui să fie semnificativ mai imersivă.

Age of Empire IV va fi dezvoltat de Relic Entertainment și distribuit de Microsoft. În trecut, Relic a mai creat Homeworld, Company of Heroes și Warhammer 40.000: Dawn of War.