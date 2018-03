Aeroportul Otopeni, blocat de un fenomen meteo extrem: ce e freezing rain

Aeroportul Otopeni se confruntă cu un fenomen meteo extrem, cel de freezing rain, care ține avioanele la sol de mai bine de două ore.

La momentul publicării acestei știri, avioanele de pe Aeroportul Otopeni nu mai decolează de aproape trei ore. Ultimul avion care a decolat de pe aeroport a plecat către Cluj-Napoca, la ora 11:00. Începând cu această oră, avioanele au rămas la sol și nu sunt estimări cu privire la momentul în care fluxul aerian se va relua.

În același timp, pe Aeroportul Otopeni sosirile par să nu aibă probleme, având în vedere că avioanele au aterizat și la câteva minute înainte de publicarea acestei știri. Blocajul de pe aeroport este cauzat de un fenomen meteo extrem, favorizat de schimbările de temperatură din ultima zi, iar aici vorbim despre freezing rain.

Acest fenomen afectează în prezent și tramvaiele de pe linia 41 din Capitală. Acestea sunt blocate în zona Crângași, deoarece șinele și firele de tensiune au fost acoperite de gheață, iar mai bine de 20 de tramvaie sunt blocate.

Ce este freezing rain?

Freezing rain, sau ploaia înghețată, e un fenomen meteo extrem și relativ rar, care pune în pericol traficul aerian și nu numai.

Freezing rain reprezintă precipitațiile sub formă de ploaie care îngheață instantaneu atunci când ajung în contact cu suprafețe care au temperaturi sub punctul de îngheț. Picăturile de ploaie din freezing rain devin super-răcite când trec printr-un strat de aer cu temperaturi sub 0 grade Celsius, la câteva sute de metri altitudine, iar atunci când ajung în contact cu o suprafață, îngheață instantaneu, fie că vorbim de metal, de copaci sau de cabluri electrice.

Fenomenul de freezing rain este periculos în general, pentru că automobilele și chiar pietonii au de suferit din cauza asta, dar este extrem de dăunător avioanelor, care rămân consemnate la sol în astfel de momente.

Majoritatea avioanelor nu au echipamentele de dezgheț necesare pentru a zbura în condiții de freezing rain, iar fenomenul poate să supună la stres extrem chiar și cele mai sofisticate sisteme de acest fel, de pe avioanele cele mai mari. Avioanele care sunt surprinse de freezing rain au probleme cu portanța, dar și cu rezistența la înaintare, astfel că pot întâmpina dificultăți cu urcarea sau păstrarea altitudinii.