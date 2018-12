Game of Thrones, cu toți actorii, va avea o reuniune: când o vei vedea

În timp ce Game of Thrones se pregătește de ultimul sezon, te vei bucura să afli că toți actorii tăi îndrăgiți care s-au perindat de-a lungul anilor prin show și-au strâns mâinile pentru o reuniune, conform HBO.

Game of Thrones este unul dintre cele mai populare show-uri create vreodată, în pofida faptului că au făcut o treabă foarte bună când vine vorba de asasinarea vilolentă a multora dintre personajele tale favorite. Dacă ți-ai dorit însă să-i mai vezi o dată pe toți la o masă, te vei bucura să afli că o mare parte din distribuție s-a reîntâlnit de curând pentru o filmare specială.

Game of Thrones Reunion Special va fi inclus ca bonus pe colecția de DVD-uri și discuri Blu-ray cu show-ul tău preferat. Cu un pic de noroc, s-ar putea să ajungă și pe HBO Go, dar este puțin probabil să se întâmple. Întregul proiect cu reuniunea are mari șanse să reprezinte unul dintre principalele motive pentru care vei fi tentat să te arunci la investiția semnificativă în întreaga colecție Blu-ray.

În orice caz, ar trebui să apară la aproximativ o lună după ce ultimul sezon format din șase episoade va fi dat la TV. Având în vedere că premiera este programată pentru aprilie 2019 pe HBO, colecția Game of Thrones ar trebui să ajungă în magazine în iunie, iulie.

Ultimul sezon ar trebui să includă mai multe episoade cu o durată mai mare de o oră. Nimeni nu știe cum se va termina saga de opt sezoane, dar ar trebui să-l vedem pe Jon Snow cum își unește forțele cu Daenerys Targaryen pentru a înfrunta armata de White Walkers.

Reuniunea a fost filmată în Belfast în același timp cu ultimul sezon al show-ului, în urmă cu câteva săptămâni. Gazda evenimentului a fost Conan O`Brien și printre cei care au fost confirmați ca participând la eveniment s-a numărat Sean Bean (Ned Stark). Jason Momoa a fost și el în zonă în acea perioadă, dar nu este sigur dacă a participat sau nu la întâlnire cu foștii colegi, de pe vremea când l-a interpretat pe fiorosul Khal Drogo.