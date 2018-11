Game of Thrones, sezonul 8, primește dată de lansare și teasere

Game of Thrones a devenit un fenomen cultural în ultimul deceniu, iar fani din fiecare colț al lumii așteaptă cu interes să vadă concluzia serialului prin intermediul iminentului sezon 8.

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, administratorii canalului de YouTube Game of Thrones au postat dintr-un foc o serie de clipuri cu cele mai importante momente ale seriei. Toate vin la înaintare cu hashtag-ul ForTheThrone. Dintr-un punct de vedere, îți ilustrează toate momentele culminante din show care, dintr-un punct de vedere, au fost pentru obținerea tronului, de aici și eticheta.

Ai fi tentat să clasifici întreaga serie de clipuri ca fiind încărcată de spoilere, dar dacă nu ai văzut toate sezoanele anterioare până la această oră, înseamnă că nu ești un fan adevărat. Dacă nu ai văzut niciodată un episod din Game of Thrones, clipurile de mai jos s-ar putea să ți se pară doar încărcate de violență extremă fără nicio justificare. Nu de alta, dar în mai puțin de două minute, este greu să înțelegi de ce a ajuns King Joffrey să sufere o moarte chinuitoare. Nici clipul de aproape trei minute din The Red Wedding nu este cea mai plăcută soluție de a te relaxa online.

Partea un pic frustrantă este că niciunul dintre aceste clipuri nu include secvențe din sezonul 8 sau, măcar, momente din serie pe care nu le-ai văzut în trecut. Singurul context în care am văzut câteva cadre din iminentul sezon a fost într-un colaj de acum câteva luni cu show-urile HBO ce urmează să aibă premiera în 2019.

Pornind de la acel context, știam că ultimele șase episoade din Game of Thrones vor avea premiera în 2019, dar nu știam o dată exactă. Acum, am aflat cu siguranță că primul episod din ultimul sezon va fi difuzat în luna aprilie a anului viitor. Până atunci, te poți bucura de toate celelalte episoade, într-o manieră legală, prin intermediul serviciilor HBO Go și HBO Now.