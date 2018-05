Acer extinde seria Predator Orion cu PC-uri de gaming pe care ți le permiți

Acer Predator Orion 5000 și Orion 3000 urmează unui model anunțat în septembrie 2017. Vor fi mai ieftine, încă performante, cu un design inspirat de modelul mai mare, Orion 9000.

În cadrul unui eveniment de presă derulat la New York l-a care a participat și PLAYTECH am văzut cum Acer încearcă să construiască brandul Predator ca unul de sine stătător, care livrează cele mai futuriste produse și mai capabile din punct de vedere hardware. La nivel de promovare sună bine, ba chiar are și videouri în care personifică numele sub forma unui robot mega inteligent.

Dincolo de această proiecție a unui nume, care s-ar putea să-ți placă sau nu, produsele sunt mult mai interesante. Unul dintre ele a fost PC-ul de gaming Acer Predator Orion 9000, care a captivat toată atenția la IFA 2017. Acum e extinsă seria cu modele mai ieftine și cu design similar: Orion 5000 și Orion 3000.

Primul are procesoare Intel Core i7+ 8700K și două plăci video Nvidia GeForce GTX 1080Ti în SLI. Are și 32 GB memorie RAM. Carcasa are o zonă transparentă, pentru design să vezi ce frumos e în interior, dar, mai important, izolează printr-o cușcă Faraday componentele interne de interferețe cu exteriorul.

De partea cealaltă, Acer Predator Orion 3000 mizează pe preț și păstrează câteva trăsături de design de la celelalte două modele. Folosește procesoare Intel Core i7, plăci grafice Nvidia GeForce GTX 1080 și e VR ready, conform producătorului.

Ambele modele Orion pot fi configurate cu memorie Intel Optane de până la 32 GB pentru a îmbunătăți timpul de reacție și de încărcare și până la 64 GB RAM pentru a susține acțiunea rapidă în timpul redării celor mai recente titluri. Firesc, acesta e și marele avantaj al unui PC: poți face upgrade când vrei mai mult.

Ce ar mai fi de spus, la comun despre ambele, e că Acer susține că a reușit să asigure un flux bun de aer în interiorul carcasei, iar asta fără să pună ventilatoare zgomotoase. Eficiența e atât de bună, conform producătorului, încât nici la overclocking nu va fi o problemă.

Prețul pentru Predator Orion 5000 începe de la 1.700 de dolari pentru regiunea noastră, iar produsul va fi disponibil din iulie. Orion 3000 va costa 1.300 de euro sau mai mult și va fi pe piață tot din iulie.