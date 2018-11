De ce 1998 a fost cel mai bun an pentru jocurile video eterne

De multe ori, este greu să stabilești cel mai bun an – anul definitoriu – dintr-un anumit domeniu. Dar când vine vorba de gaming, majoritatea experțil0r sunt de acord că anul 1998 a fost cel mai bun – iar la baza acestei afirmații stau mai multe motive.

Anul 1998 a fost cel mai influent pentru lumea jocurilor video. Pe atunci, au fost lansate mai multe jocuri care au avut succes atât din punct de vedere comercial, cât și critic. Mai mult, jocurile video au ajuns să intre mai mult în atenția mass-media drept o formă de divertisment. Tot atunci, companiile care au lansat jocuri au ajuns să fie, în anii care au urmat, cele mai influente de pe piață. Nu în ultimul rând, interfețele 3D au evoluat până în punctul în care au ajuns să adauge valoare jocurilor, în loc să te distragă.

În 1998, a apărut jocul „The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, care este considerat a fi unul din cele mai bune jocuri realizate vreodată. De asemenea, a fost lansat și „Resident Evil 2”, un joc care a bătut orice record de vânzări în weekend-ul în care s-a lansat. „Resident Evil” a servit drept sursă de inspirație pentru zeci de produse mass-media, printre care seria de filme cu Milla Jojovich. Și „Pokemon Red and Blue” s-a lansat în 1998, fiind un joc Pokemon din prima generație.

Tot atunci s-au lansat jocuri mai mici, care în timp au devenit clasice, precum: Spyro the Dragon, Banjo-Kazooie, F-Zero X, Parasite Eve, Fallout 2 și Grim Fandang. Cel puțin douăsprezece din jocurile apărute în 1998 au fost nominalizate la titlul de cel mai bun joc video din toate timpurile.

Astfel, deși au trecut douăzeci de ani de atunci, 1998 a rămas în cultura populara ca fiind cel mai bun an pentru gaming – iar această credință o împărtășesc mulți critici, specialiști și gameri deopotrivă.