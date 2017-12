Xiaomi Redmi 5 te convinge că telefoanele spectaculoase pot fi ieftine

Xiaomi are deja o tradiție când vine vorba de telefoane ieftine și bune, iar aceea continuă pe acest final de an prin intermediul Xiaomi Redmi 5.

Au trecut doar câteva zile de când au ajuns pe internet primele imagini cu Xiaomi Redmi 5 și Redmi 5 Plus, iar acum aflăm specificațiile complete ale ambelor aparate. Linia de dispozitive Redmi a fost asociată încă de la început cu produse accesibile cu o performanță mai mult decât decentă, iar cel mai nou model nu se dezminte. Ca să îți faci o imagine despre popularitatea dispozitivelor Redmi, e suficient să ai în vedere că Xiaomi Redmi 4 și Redmi Note 4 au fost cele mai vândute smartphone-uri din acest an în India.

Xiaomi Redmi 5 și Redmi 5 Plus se aliniază la tendințele smartphone-urilor din sezonul 2017 – 2018. Marginile subțiri pe laterale și raportul de aspect 18:9 au definit în ultima perioadă smartphone-urile scumpe și foarte scumpe, precum iPhone X. Redmi 5 merge pe aceeași rețetă dar se încadrează în valoarea de achiziție aproape absurdă de 120 de dolari. În rest, terminalul folosește un design curbat pe margini și incorporează un senzor de amprentă pe partea din spate. Camera principală este una singură, dar se pare că face o treabă foarte bună la a imortaliza fotografii de calitate. Carcasa este din aluminiu.

În funcție de preferința personală, poți cumpăra noul Xiaomi Redmi 5 sau Redmi 5 Plus într-una dintre culorile albastru, roz, auriu și negru. În ceea ce privește specificațiile hardware, Redmi 5 folosește un Snapdragon 450, în timp ce Redmi 5 Plus face saltul până la Snapdragon 625. Panoul de 5.7 inci HD+ de la Redmi 5 este înlocuit cu unul Full HD Plus de 5,99 inci la versiunea plus a gadgetului. Modelul mai mic poate fi achiziționat cu doi sau trei GB RAM, pe când fratele său mai mare este disponibil cu trei sau patru GB. Acumulatoarele folosite sunt de 3300 mAh, respectiv 4000 mAh. Memoria internă variază de la 16 la 64GB. Încărcarea se realizează prin microUSB.

Cei mai ieftin Redmi 5 costă 120 de dolari pentru 2GB RAM și 16GB memorie internă, în timp ce versiunea de top, Redmi 5 Plus cu 4GB RAM și o memorie internă de 64GB costă 180 de dolari. Rămâne să vedem dacă vor putea fi achiziționate în afara Chinei cu ușurință.